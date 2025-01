Pohjois-Korean tappiot jo 4000 sotilasta: ”Heidät heitetään lihamyllyyn”

Pohjois-Korean Venäjän puolella sotivat joukot ovat kärsineet tappioita jo noin 40 prosenttia kaikista sinne lähetetyistä sotilaista. Asiasta kertoo esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Venäjällä on ollut lainassa noin 11 000 pohjoiskorealaista sotilasta. He ovat erityisesti yrittäneet ajaa Ukrainan joukkoja pois Kurskista. Yhteensä noin 4000 pohjoiskorealaista on kuollut, haavoittunut, jäänyt Ukrainan vangiksi ja muuten kadonnut miesvahvuudesta. Kuolleiden pohjoiskorealaisten määräksi arvioidaan tammikuun puoliväliin mennessä noin tuhat sotilasta.

Ukrainan turvallisuuspalvelu on julkaissut jo aiemmin tietoja pohjoiskorealaisten sotavankien kuulusteluista. Vangit ovat kertoneet olevansa kokeneita sotilaita. Yksi vanki oli kertomansa mukaan lähetetty Venäjälle koulutukseen, ei taistelemaan. Hän oli kuitenkin pian tajunnut, mistä oli kyse.

Pohjois-Korean joukot, jotka tiettävästi kuuluvat Storm Corps -nimiseen ”eliittiyksikköön”, on BBC:n mukaan ilmeisesti heitetty taistelemaan suhteellisen vähäisellä koulutuksella ja puutteellisin varustein.

– Nämä ovat hädin tuskin koulutettuja joukkoja, joita johtavat venäläiset upseerit, joita he eivät ymmärrä, sanoi BBC:lle Britannian armeijan entinen panssarijoukkojen komentaja, eversti Hamish de Bretton-Gordon.

– Suoraan sanottuna heillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Heidät heitetään lihamyllyyn, eikä heillä ole juurikaan mahdollisuuksia selviytyä. He ovat tykinruokaa, ja venäläiset upseerit välittävät heistä vielä vähemmän kuin omista miehistään.