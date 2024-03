Lisäapua Ukrainalle luonnehditaan elintärkeäksi – ”Historia ei armahda”

Kun Vladimir Putin aloitti helmikuussa 2022 täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan, Yhdysvaltain kongressi elvytti toisen maailmansodan aikaisen niin sanotun Lend-Lease-lain, jonka puitteissa Yhdysvallat oli antanut silloisille liittolaisilleen aseapua jopa satojen miljardien dollarien arvosta nykyrahassa.

Kaksi vuotta myöhemmin Ukrainan kannalta elintärkeä lisäapu on kuitenkin jumiutunut kongressin edustajainhuoneeseen lähinnä Yhdysvaltojen kärjistyneeseen sisäpoliittiseen vastakkainasetteluun liittyvistä syistä.

– Olen kiinnittänyt aiemmissa yhteyksissä huomiota siihen, että meillä on varastoissamme yhä valtavia määriä aseita. Ne näyttävät juuttuneen sinne, vaikka hallinnolla näyttäisi olevan laillinen oikeus vapauttaa ne ylijäämäpuolustustarvikkeita koskevan lain nojalla, Yhdysvaltain sotilasakatemian entinen professori, tohtori Stephen Blank sanoo The Hill – verkkolehdessä.

– Tämän lainsäädännön nojalla presidentti Joe Bidenilla on mahdollisuus myydä tai lahjoittaa sellaista Yhdysvaltojen sotilaskalustoa, jota asevoimat eivät enää tarvitse. Se, miten hän tätä valtaa käyttää, on hänen päätettävissään, Blank toteaa.

– Lend-Lease-lain nojalla hallinnolla on ollut toisen maailmansodan tavoin valtuutus toimittaa Ukrainalle laajamittaista materiaaliapua, hän muistuttaa.

Se, että tätä valtuutusta ei käytännössä hyödynnetä, on hänen mielestään hyvin hälyttävää. Arkailevat poliitikot Atlantin molemmin puolin ovat hänen mukaansa estäneet Yhdysvaltoja ja Ukrainaa hyödyntämästä tätä tilaisuutta. Siksi Venäjä on kyennyt tempaamaan strategisen aloitteen ja media on tulvillaan epätoivoisia kertomuksia Ukrainasta.

– Jos tällainen lännen strateginen taitamattomuus yhä jatkuu, historia ei meitä armahda. Tämän sodan kauhuja todistavat ukrainalaiset ja eurooppalaiset tietävät, että läntisten johtajien päättämättömyys, itsekeskeinen kieltäytyminen kohtaamasta pahuutta, heikko tahdonvoima ja rohkeuden puute pettivät heidät, Blank toteaa.