Lisää lumisateita tulossa, ajokeli edelleen huono

Huono ajokeli jatkuu monin paikoin tiistaina lumimyräkän jäljiltä ja uusien lumisateiden takia, Forecan meteorologi Anna Latvala kertoo blogissa.

Lumisateita tulee tiistaina niin etelässä, maan keskiosassa kuin pohjoisessakin. Paikoin sateet ovat jo maanantaita heikompia, mutta etenkin rannikolla sateet voivat olla yhä sakeita. Suurimmat lumensyvyydet löytyvät tällä hetkellä eteläisestä Suomesta, missä lumihavainnoissa on paikoin yli puolen metrin kinoksia.

– Sadealue etenee tiistaina Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kohti Lappia, mutta edelleen myös maan etelä- ja keskiosassa tulee ajoittaisia lumisateita. Varsinkin rannikoilla lumikuurot voivat yhä olla paikoin sakeita, Latvala sanoo blogissa.

Suomen suurin lumensyvyys tiistaina on mitattu Lohjan Porlan havaintoasemalla, 56 senttimetriä. Hyvinkään Hyvinkäänkylässä on mitattu lunta 55 senttimetriä, Espoon Nuuksiossa 48 senttimetriä ja Hämeenlinnan Lammin Pappilan havaintoasemalla 47 senttimetriä.

Tiistaina päivällä lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 7–12 pakkasasteessa, kaakossa on noin 5 pakkasastetta. Lapissa on mitattu tiistaina aamulla tämän talven uusi pakkasennätys, 34,2 pakkasastetta. Etelässäkin voidaan lähiaikoina mennä yli 15 pakkasasteen.

Lähipäivät jatkuvat pakkassäässä. Paikoin tulee lumisateita.

– Keskiviikkona sateet vähenevät entisestään, mutta lounaasta saapuu minikokoinen matalapaine, joka viistää eteläistä Suomea ja voi tuoda keskiviikkona illalla sekä torstain vastaisena yönä jälleen sakeita lumikuuroja, Latvala kertoo.

Keskiviikkona päivälämpötila on laajoilla alueilla 12–18 pakkasasteessa. Pakkassää jatkuu myös torstaina ja perjantaina. Lumisateet jäävät paikallisiksi.

– Näillä näkymin viikonloppuna tuuli vähän voimistuu seuraavan matalapaineen yhteydessä. Varsinkin lounaassa lämpötila voi käväistä paikoin suojankin puolella. Tämä ennuste kuitenkin tarkentuu myöhemmin, Latvala toteaa.

Huono ajokeli jatkuu myräkän jäljiltä: Etelässä lunta paikoin yli puoli metriä – talven pakkasennätys nyt jo −34,2 astetta – Forecan sääuutiset ja blogi https://t.co/4Sv8BVdJ6s #forecasuomi #sää #lumisade #pakkanen — Foreca Suomi (@forecasuomi) December 13, 2022

