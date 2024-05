Nesteen osakekurssi romahti ja johto vaihtui: mitkä ovat yhtiön näkymät?

Polttoaineyhtiö Nesteen tuloskunnossa on ollut viime aikoina turbulenssia, ja yhtiö on ilmoittanut merkittävistä henkilövaihdoksista.

Suosittu kansanosake on pitänyt edelleen pintansa kotimaisten yhtiöiden sijoittajabarometrin kärkipäässä, vaikka yhtiön osakkeen arvosta on sulanut puolet pois viimeisen vuoden aikana.

Polttoaineyhtiössä keskeisen mielenkiinnon kohteena ovat uusiutuvat tuotteet, joiden kilpailukyky on avainasemassa Nesteen kannattavan kasvun jatkumisen näkökulmasta.

Yhtiön merkittävimmät uusiutuvat tuotteet ovat uusiutuva diesel ja uusiutuva lentopolttoaine, jotka valmistetaan useista eri raaka-aineista, kuten jätteistä ja tähteistä.

Uusiutuvien tuotteiden merkitystä Nesteen liiketoiminnalle ja kannattavuudelle kuvaa se, että vaikka ne toivat viime vuonna yhtiölle vain runsaan kolmanneksen (noin 37 prosenttia) liikevaihdosta, uusiutuvien osuus yhtiön koko vertailukelpoisesta käyttökatteesta oli viime vuonna yli puolet (55 prosenttia).

Lentopolttoainetta kuljettava säiliöauto Nesteen terminaalilla Vantaalla. / LEHTIKUVA

Negatiivinen tulosvaroitus

Neste on edelleen maailman suurin uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen (SAF) valmistaja, mutta kilpailu on kiristynyt, kun markkinoille on tullut uusia toimijoita ja lisää tuotantokapasiteettia. Tällä hetkellä markkinoilla on ylitarjontaa uusiutuvista tuotteista. Globaalin kysynnän ennustetaan kuitenkin kasvavan tulevina vuosina.

Vaikean markkinatilanteen keskellä oleva yhtiö antoi tiistaina negatiivisen tulosvaroituksen. Neste alentaa tämän vuoden vertailukelpoisen myyntimarginaalin ohjeistuksen uusiutuvissa tuotteissa 480-650 dollariin tonnilta, kun aiempi ohjeistus oli 600-800 dollaria tonnilta.

– Kyseessä on merkittävä lasku koko vuoden uusiutuvien tuotteiden myyntimarginaalin ohjeistukseen. Kun se tulee näin nopeasti osavuosikatsauksen jälkeen, niin aina se herättää kysymysmerkkejä ennusteprosessista ja yhtiön kyvystä ennustaa marginaaleja vuositasolla, tilannetta arvioi analyysiyhtiö Inderesin pääanalyytikko Petri Gostowski Verkkouutisille.

Gostowskin mukaan Nesteen tilanteeseen johtaneet merkit ovat kuitenkin olleet markkinoilla nähtävissä. Markkinatilanne on ollut alkuvuonna heikko ja toisen vuosineljänneksen alussa on nähty indikaatioita siitä, että se on heikentynyt jopa lisää.

Merkittävimmät tekijät uusiutuvien myyntimarginaalien laskun taustalla ovat biopolttoainetodenteiden ja biotikettien merkittävät hintojen laskut Pohjois-Amerikassa. Yksi tekijä on myös se, että fossiilisen dieselin hinta on ollut laskusuunnalla. Se on yleensä ollut uusiutuvan dieselin lopputuotteen hinnoittelussa yksi olennainen tekijä.

– Voisi tiivistää näin, että lopputuotteen hinta on tullut alaspäin, mutta kustannuspuolella raaka-aineiden hinnat eivät juurikaan ole laskeneet ja nämä supistavat marginaalia, Gostowski kiteyttää.

Uusiutuvat rahasampo

Uusiutuvat tuotteet ovat olleet rahasampo Nesteelle korkeiden myyntimarginaalien takia. Esimerkiksi viime vuonna uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 863 dollaria tonnilta. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä se putosi 562 dollariin, joten muutos on merkittävä.

– Jos oletetaan, että koko markkinalle ennakoidut kasvuennusteet toteutuvat, nykyisestä ylitarjonnasta mentäisiin jossakin vaiheessa jälleen alitarjontaan uusiutuvien tuotteiden koko markkinalla. Myyntimarginaalien voimakas heilunta ei ole yllätys. Palataanko myyntimarginaaleissa noin korkealle kuin viime vuonna, niin ei sitä voi poissulkea, jos markkina tiukkenisi. Mutta sitä ei lähtökohtaisesti voi leipoa sisään tulevaisuuden odotuksiin, Gostowski arvioi.

Nesteen pörssikurssi on laskenut vuoden alusta noin 40 prosenttia. Tammikuun alussa osakkeen hinta Helsingin pörssissä oli noin 33 euroa. Tällä hetkellä kauppaa käydään noin 19 euron tasolla.

Toimitusjohtaja vaihtoon

Neste ilmoitti myös toimitusjohtajan vaihdoksesta toukokuun vaihteessa. Kaksi vuotta yhtiötä luotsannut Matti Lehmus vaihtuu tämän vuoden aikana Outokummusta tulevaan Heikki Maliseen, joka on istunut myös Nesteen hallituksessa.

Tämän lisäksi toukokuun alussa ilmoitettiin, että Uusiutuvat tuotteet -yksikön liiketoimintajohtaja jättää yhtiön.

– Johtajanvaihdos on tyypillisesti merkki siitä, että jossain yksittäisessä tai useammassa asiassa on epäonnistuttu. Jos yhtiön arvo kehittyy merkittävästi negatiivisesti, niin tyypillisesti siellä on jotain epäonnistumisia taustalla. Yksi tekijä ja merkittävä ajuri on ollut heikko markkina, mille sinänsä yksi johtaja tai kokonainen johtoryhmä ei voi mitään. Toisaalta emme tiedä, mitkä kaikki asiat tähän hallituksen päätökseen ovat vaikuttaneet, Gostowski pohtii johtajanvaihdoksia.

Heikki Malinen aloittaa Nesteen toimitusjohtajana viimeistään marraskuussa. / LEHTIKUVA

Jakeluvelvoitteen lasku syönyt volyymeja

Uusiutuvien tuotteiden kysyntä on regulaatiovetoista, mikä tarkoittaa sitä, että lainsäädäntö ohjaa pitkälti kysyntää. Takaiskuja on tullut esimerkiksi Ruotsissa, jossa uusiutuvien tuotteiden osuus liikenteen jakeluvelvoitteessa laski tälle vuodelle merkittävästi 30,5 prosentista 6 prosenttiin.

– Onhan se ollut ikävä takaisku yhtiölle. Neste on myynyt merkittävästi Ruotsin markkinoille. Yhtiö on joutunut etsimään korvaavia markkinoita näille volyymeille, joka on varmasti ollut negatiivisesti vaikuttava asia myyntimarginaalille, Gostowski arvioi.

Myös Suomessa nykyinen hallitus tasoitti edellisen hallituksen linjaamaa jakeluvelvoitteen kasvu-uraa. Suomessa uusiutuvien jakeluvelvoite on tänä vuonna 13,5 prosenttia. Siitä se nousee asteittain 34 prosenttiin vuonna 2030. Tämä tarkoittaa prosenttimäärää, mikä uusiutuvista lähteistä olevan energian osuuden on oltava liikenteen loppukulutuksesta.

Jalostamot kolmella mantereella

Neste valmistaa uusiutuvat tuotteensa Porvoon, Rotterdamin ja Singaporen jalostamoilla. Lisäksi Nesteellä on Kaliforniassa yhdysvaltalaisen Marathon Petroleumin kanssa yhteisjalostamo, jossa valmistetaan tuotteita Yhdysvaltain markkinoille.

Tuoreimman osavuosikatsauksen mukaan Yhdysvaltain jalostamon tuotanto on edelleen rajoitettua ja alle 50 prosenttia nimelliskapasiteetista, mikä vaikuttaa laitoksen kannattavuuteen Yhdysvaltojen markkinan heikentymisen lisäksi.

Lentopolttoaineessa kasvupotentiaali

Viime vuonna Neste myi uusiutuvia tuotteita yhteensä noin 3600 tuhatta tonnia. Tästä noin 90 prosenttia oli uusiutuvaa dieseliä. Uusiutuva diesel pysyy toistaiseksi päätuotteena, vaikka liikenteen sähköistyminen etenee kovaa vauhtia tulevina vuosina. Dieselvetoinen raskas liikenne on vaikeimmin sähköistettävissä.

Merkittävää kasvua haetaan pitkällä tähtäimellä kuitenkin uusiutuvasta lentopolttoaineesta (SAF), jonka volyymien ennakoidaan kasvavan merkittävästi.

Regulaatio tulee lisäämään kysyntää myös lentoliikenteen puolella. Esimerkiksi Refuel EU Aviation -asetuksen mukaan kestävien lentopolttoaineiden osuuden polttoaineen toimittajien toimituksista on EU:n lentoasemilla oltava 6 prosenttia vuonna 2030 ja vuonna 2050 jo 70 prosenttia.

– Yhtiön kapasiteetti on enenevissä määrin kehittymässä siihen asentoon, että uusiutuvaa lentopolttoainetta voidaan myydä enemmän. Nykytiedon valossa se on myös marginaalipotentiaaliltaan parempi tuote kuin tieliikenteen uusiutuva diesel eli sinänsä se olisi houkutteleva markkina. Uutta tuloskasvunäkymää rakennetaan SAFin puolelta, Gostowski arvioi.

Nesteen jalostamo Hollannin Rotterdamissa. / LEHTIKUVA

Maantieteellisesti Nesteen uusiutuvien tuotteiden volyymit tulivat alkuvuonna puoliksi Pohjois-Amerikasta ja puoliksi Euroopasta. Viime vuoteen verrattuna Euroopan volyymit ovat laskeneet.

– Maantieteellinen jakauma tulee kulloisellakin hetkellä heijastelemaan eri markkinoiden tasapainoa. Kun Euroopassa ei ole ollut samanlaista kasvunäkymää, on nähty, että parempaa marginaalia saadaan Pohjois-Amerikasta. Jos Etelä-Amerikassa ja Aasiassa regulaatio ajaa kysyntää entistä enemmän, globaali myyntijakauma voi näyttää hieman pidemmän ajan päästä hyvin erilaiselta, Gostowski arvioi.

Nesteen kilpailuetua ja menestystarinaa rakennetaan sitä kautta, että yhtiö on pitkään rakentanut hankintaorganisaatiota ja -kanavia raaka-aineille eli jätteille ja tähteille.

– Yhtiöllä on esikäsittelykykyä ja osaamista, jonka avulla voidaan hyödyntää heikompilaatuisia raaka-aineita ja sitä kautta saadaan parempaa marginaalia kuin keskimääräinen toimija, Gostowski tiivistää Nesteen keskeisimmän kilpailuedun.

Valtio omistaa Nesteestä noin 44 prosenttia ja on yhtiön ylivoimaisesti suurin osakkeenomistaja.