Hyökkäys voi pysähtyä – onko Kremlin tavoitteena puskurivyöhyke?

Venäjän uusi hyökkäys Harkovan alueen pohjoisosissa on edennyt yllättävän nopeasti, sillä Ukrainan tiedustelun kerrotaan olleen tietoinen rajan taakse kasatuista joukoista.

Aluepuolustusjoukot eivät pystyneet pidättelemään Venäjän mekanisoitua hyökkäystä ilman raskasta panssarikalustoa. Ukrainassa on lisäksi arvosteltu puutteellisia ja väärin suunniteltuja puolustuslinjoja.

Tilanne on haastava Ukrainan kannalta, sillä sen asevoimilla ei ole juurikaan reservejä jäljellä. Lisäjoukkojen lähettäminen Harkovan alueelle voi heikentää kykyä pidätellä venäläisten jatkuvia hyökkäyksiä idempänä Donetskin alueella.

Osa asiantuntijoista uskoo, ettei Kremlin tavoitteena ainakaan tällä hetkellä ole saartaa Harkovan suurkaupunkia tai yrittää saada aikaan laajempaa läpimurtoa. Venäjän johdosta on aiemmin sanottu, että maa tavoittelee puskurivyöhykettä Belgorodin alueelle tehtyjen iskujen estämiseksi.

Yhdysvaltojen Euroopan joukkojen komentajana toiminut kenraali evp. Ben Hodges on jakanut viestipalvelu X:ssä tämänsuuntaisen arvion.

– Vastauksena ”tuomiopäivän äänille”, jotka jatkuvasti ennustavat toivovat Ukrainan epäonnistumista. Venäjällä oli etulyöntiasema kymmenen vuoden ajan, ja tilanne on nyt tämä. Kuvitelkaa, jos länsi oikeasti yrittäisi auttaa Ukrainaa voittamaan sodan, Hodges toteaa.

Hän viittaa arvioon, jonka mukaan Harkovaan tunkeutuneiden joukkojen määrä ei riitä laajempaan hyökkäykseen. Tällöin tavoitteena olisi linnoittaa puskurivyöhyke ja jättää joukot puolustuskannalle Harkovan alueen pohjoisosiin. Asetelma voi avata Ukrainalle mahdollisuuksia vastahyökkäyksiin myöhemmin.

This is interesting and compelling analysis…a counter to the “doomers” who keep predicting or hoping for Ukraine to fail.

Russia had all the advantages for ten years…and here we are. Imagine if the West decides to actually try to help Ukraine win this War. https://t.co/K0ZmuXgw6U

— Ben Hodges (@general_ben) May 16, 2024