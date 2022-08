Lennokin väitetään iskeneen lentotukikohtaan Krimille

Miehitetyllä Krimin niemimaalla on syttynyt jälleen uusi tulipalo Simferopolin lähellä sijaitsevassa laivaston lentotukikohdassa, kertoo venäläinen Kommersant-lehti.

Alueella on kuvattu useita suuria savupatsaita. Asukkaiden mukaan lentotukikohdasta kuului aiemmin useita räjähdyksiä mahdollisen lennokki-iskun seurauksena. Viranomaisten kerrotaan selvittävän välikohtauksen syytä.

Tukikohtaan on sijoitettu 12 Venäjän laivaston SU-24M-rynnäkkökonetta ja 12 SU-25SM-maataistelukonetta.

Krimin pohjoisosissa sattui tiistaiaamuna myös ammusvaraston räjähdys, jonka yhteydessä ainakin kahden ihmisen kerrotaan loukkaantuneen. Venäjän puolustusministeriön mukaan kyseessä oli sabotaasi.

Kyiv Independent -lehden mukaan räjähdykset olisivat vaurioittaneet lähellä kulkevaa rautatieyhteyttä.

Iskuja on tehty kiihtyvään tahtiin, sillä Krimin Novofedorivkassa sijaitseva lentotukikohta vaurioitui pahoin elokuun 9. päivänä tehdyssä iskussa. Taustalla uskotaan olleen Ukrainan erikoisjoukkojen operaatio tai pitkän kantaman ohjuksilla tehty hyökkäys.

Russian media report of a new airbase fire in Crimea today, this time on the military air-field at Hvardeyskye (Gvardeyskoe). It housed 12 SU-24М and 12 SU-25СМ planes and was integrated with the Russian Navy. https://t.co/4R8gZG8oMK — Christo Grozev (@christogrozev) August 16, 2022

Separately, but simultaneously with @OlegSander91 we geolocated the damaged rail. 45.595086, 34.558464. It's 870 meters from the site where Russian MRLS launchers and ammo were stored in Mayskoye and supposedly hit, so it actually may have been damaged by some detonated rocket. pic.twitter.com/W2jnu2dNCH — Mark Krutov (@kromark) August 16, 2022