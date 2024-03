Lakkoileva ahtaaja: Kansa ei ole valinnut hallitusta

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n pääluottamusmies, ahtaaja Jape Lovénin mukaan hallitus on tehnyt leikkauksillaan ”ideologisen hyökkäyksen” heikommin toimeentulevaa kansnosaa vastaan.

– Etenkin työttömiä ja tukien varassa eläviä kohtaan. Tämä on minusta lähes rikollista, lakossa oleva ahtaaja kertoo SAK:n sivuilla julkaistussa uutisessa.

Lovén kiistää sen, että hallituksella olisi äänestäjien antama mandaatti leikkauksille ja työelämäuudistuksille.

– Kansa ei ole valinnut hallitusta. Kansa on valinnut eduskunnan, joka on sopinut keskenään hallituksesta. Ja ministerit hallituspuolueet ovat päättäneet itse. Suunnitelmat nyt ajettavista leikkauksista poikkeavat hyvinkin vahvasti siitä, mitä he vaalien aikaan äänestäjille puhuivat. Väittäisin sellaista lausuntoa epärehelliseksi, jossa hallituksen sanotaan olevan demokraattisesti valittu ja noudattavan kansan tahtoa, hän toteaa.

SAK:n liitot aloittivat maanantaina kaksi viikkoa kestävät poliittiset lakot, joilla vastustetaan maan hallitusta ja sen ajamia uudistuksia ja leikkauksia.

– Valitettavasti lakkoja tarvitaan. Mutta ne eivät koskaan ole tarkoitus, vaan tapa yrittää avata neuvottelutilanne. Lakot ovat työntekijöiden viimeinen konsti, Lovén sanoo.

– Nyt yritämme vaikuttaa elinkeinoelämään, joka ei ole halunnut neuvotella asioista, ja hallitukseen, joka puhuu vaan euroista. Hallitus on aiheuttanut ennennäkemättömät poliittiset lakot, ei tällaisiin ole minun elinaikanani koskaan ennen ollut tarvetta. On ollut asioita, joista on oltu eri mieltä, mutta neuvotteluissa ne asiat silloinkin ratkottiin.

