Yle: Forcit kiinnostunut räjähdetehtaan rakentamisesta Suomeen

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) vahvisti sunnuntaina Ylelle tiedon, jonka mukaan hallitus edistää TNT-tehtaan rakentamista Suomeen.

Räjähdevalmistaja Forcitin toimitusjohtaja Joakim Westerlundin mukaan yhtiö on kiinnostunut rakentamaan TNT-tehtaan Suomeen. Päätöksiä ei vielä ole tehty, mutta keskusteluja käydään sekä yhtiön sisäisesti että valtion toimijoiden kanssa tiiviillä tahdilla.

– Aikataulu on melko kireä. Tässä vaiheessa emme ole sitoutuneet vielä mihinkään, Westerlund sanoo Ylelle.

TNT:tä eli trotyyliä tai trinitrotolueenia on yleisesti tykistön- ja kranaatinheittimen ammuksessa käytetty räjähdysaine, jonka kysyntä on räjähtänyt lännessä Ukrainan sodan alettua. EU:ssa on vain yksi räjähdysainetta valmistava tehdas Puolassa.

Forcit valmistaa räjähteitä sekä Hangossa että Laukaan Vihtavuoressa. Westerlund ei kommentoi sitä, mihin mahdollinen tehdas sijoittuisi. Hänen mukaansa uusi tehdas olisi kuitenkin edullisempi rakentaa jo olemassa olevan tuotantolaitoksen yhteyteen.