SAK:n puheenjohtaja: Heikennykset eivät olleet äänestäjien tiedossa

Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan mukaan hallitus on sivuuttanut ay-liikkeen yritykset rakentaa neuvottelyhteyttä.

– Meillä on ollut useita esityksiä, jotka perustuvat siihen, että hallitus voisi pitää kiinni tavoitteistaan repimättä kaikkea palkansaajan selkänahasta. Valitettavasti nämä eivät herättäneet vastakaikua, Eloranta kirjoittaa blogissaan.

– Hallitus kertoo tekevänsä uudistuksia, joita on jo muissa Pohjoismaissa tehty. Niissä muutoksia on tehty tasapainoisesti. Kun jostain kohdasta työntekijöiden asemaa on heikennetty, niin toisessa kohdassa sitä on vahvistettu. Suomessa hallitus haluaa toteuttaa vain heikennykset, hän jatkaa.

SAK:n liitot aloittivat maanantaina kaksi viikkoa kestävät poliittiset lakot. Toimet kohdistuvat vientiin ja tuontiin satamissa ja raiteilla.

Elorannan mukaan hallitus on ”järjestelmällisesti ohittanut” SAK:n ehdotukset.

– Ihmiset äänestävät itselleen vaaleissa edustajan, mutta nämä heikennykset eivät olleet äänestäjien tiedossa. Me emme halua kiistää eduskunnan tai hallituksen toimivaltaa, mutta demokratia on paitsi äänestämistä vaaleissa myös vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa vaalien välillä. Nyt vuoropuhelua ei ole kuin työnantajan edustajien kanssa, Eloranta kirjoittaa.

– Poliittinen lakko on työntekijöiden tapa saada palkansaajien ääni kuuluviin hallituskausien välillä. Toivottavasti hallitus näkee lakot – työntekijöiden äärimmäisen hätähuudon – mahdollisuutena siirtyä aitoon vuoropuheluun ja uudistamiseen, missä heikennyksen parina toimii parannus jossain toisessa kohdassa.