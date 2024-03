Pääluottamusmies rinnasti Petteri Orpon Vladimir Putiniin – ”Paksua ja uskomatonta”

Hallituksen ja ay-liikkeen välisessä mittelössä kielenkäyttö kovenee. Helsingin Sanomien haastattelussa SSAB:n Raahen terästehtaan pääluottamusmies Timo Mällinen rinnastaa pääministeri Petteri Orpon Venäjän diktaattoriin Vladimir Putiniin ja valtiovarainministeri Riikka Purran Venäjän ulkoministeriön tiedottajaan Maria Zaharovaan.

– On tämä paksua ja uskomatonta, lataa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen viestipalvelu X:ssä.

Pentikäinen ihmettelee, ”eikö SAK:ssa hävetä hyökätä tällä tavalla eduskunnan enemmistön luottamusta nauttivaa hallitusta vastaan?”

Mällinen katsoo HS:ssä, että ”Orpo on kuin Putin ja Purra kuin Zaharova. Ja työntekijät ovat Navalnyi.” Mällinen antaa haastattelussa ymmärtää, että hallituksen päätökset ovat vaarassa nakertaa suomalaista demokratiaa pala palalta.

– Kovaa on SAK:n luottamusmiehen puhe ottaen huomioon, että Suomessa käytiin vaalit, hallitus sai SDP:n välikysymyksen jälkeen eduskunnan luottamuksen ja työrauhasääntely on eduskunnan käsittelyssä. Luottamusmies kannattaa demokratiaa, mutta ei näköjään kunnioita sitä, hämmästelee johtaja Janne Makkula SY:n työmarkkina- ja yrityslainsäädäntöyksiköstä viestipalvelu X:ssä.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen työelämää koskevista uudistuksista osa on jo eduskunnan käsittelyssä. Työministeri Arto Satonen korosti viime viikolla eduskunnassa, että SAK:lla on yhä mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi lausuntokierroksella olevaan paikallisen sopimisen esitykseen. Orpon koolle kutsumat neuvottelut perjantaina vientivetoisesta palkkamallista eivät tuottaneet tulosta. SAK on vaatinut laajalti sananvaltaa moniin hallituksen työelämäuudistuksiin.