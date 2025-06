Laajeneeko sota? USA:n lentotukialus kääntyi kohti Lähi-itää

Yhdysvaltain laivaston ydinkäyttöinen lentotukialus USS Nimitz on lähtenyt julkisten meriliikennetietojen perusteella Etelä-Kiinan mereltä kohti Lähi-itää.

Aluksen oli määrä vierailla Vietnamissa myöhemmin kuluvalla viikolla, mutta tämä peruttiin ”operatiivisten vaatimusten” vuoksi.

Yhdysvallat vaikuttaa vahvistavan nopeaan tahtiin sotilaallista läsnäoloaan Lähi-idässä. Amerikkalaisia KC-135- ja KC-46-ilmatankkauskoneita siirrettiin viimeisen vuorokauden aikana Atlantin yli noin 30 kappaletta. Äkillistä siirtoa kuvaillaan mittakaavaltaan ennennäkemättömäksi.

Iran on jatkanut ballististen ohjusten ampumista kohti Israelia, joka puolestaan moukaroi edelleen Iranin ohjuskalustoa ja muita kohteita. Israelin mukaan noin kolmasosa Teheranin ballistisista ohjuksista on tuhottu.

Telegraph-lehden mukaan Yhdysvaltain asevoimien liikkeet on tulkittu merkiksi siitä, että Valkoinen talo valmistautuu ottamaan osaa konfliktiin. Presidentti Donald Trump varoitti aiemmin iskevänsä ”täydellä voimalla”, jos Iran hyökkää Lähi-idän alueella sijaitsevia amerikkalaiskohteita vastaan. Yhdysvaltain suurlähetystö Tel Avivissa kärsi vaurioita ballistisen ohjuksen iskeydyttyä sen lähelle.

Iranin valtionmedian mukaan ohjuksia ammuttiin viime yönä ainakin sata kappaletta. Israelin ilmavoimat kertoo tuhonneensa osan laveteista vain hieman ennen ohjuksen laukaisua.

– Iranin hallinnon kannalta voitto on sama asia kuin selviytyminen. [Israelin pääministeri Benjamin] Netanjahu on määritellyt tavoitteeksi vallanvaihdon Teheranissa, joten onnistumisen kynnys on huomattavasti korkeammalla, amerikkalaisen Soufan Center -tutkimuslaitoksen asiantuntijat arvioivat.

What did the IAF accomplish in Iran last night?

❌20+ surface-to-surface missiles were dismantled minutes before they were to be launched toward Israel’s home front.

🎯Approx. 100 military targets were struck in Isfahan, central Iran.

✈️Around 50 fighter jets and aircraft… pic.twitter.com/8FLXjp6qI0

— Israel Defense Forces (@IDF) June 16, 2025