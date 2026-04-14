Kiinalaistankkeri lähti testaamaan saarron pitävyyttä

Yhdysvaltain sanktioima ja Kiinaan kytköksissä oleva öljy- ja kemikaalitankkeri Rich Starry on päässyt Hormuzinsalmesta ulos ilmeisesti ilman puuttumista, vaikka Yhdysvallat on asettanut saarron Iranin meriliikennettä vastaan. Asiasta kertoo meriliikennettä seuraava Lloyd’s List.

Alus oli matkalla salmeen Iranin Qeshmin saaren lähellä, kun AIS-tiedon perusteella vaikutti hetken siltä, että se kääntyy takaisin. Viime yön aikana alus kuitenkin jatkoi matkaansa ja eteni pois salmesta. Aluksen reitti näkyy Marine Traffic -palvelussa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Lloyd’s List -julkaisun mukaan alus kulkee Malawin lipun alla, mutta se on oikeasti kiinalaisomistuksessa ja siinä on kiinalainen miehistö. Rich Starry, aiemmalta nimeltään Full Star, on Yhdysvaltain pakotelistalla osallisuudestaan iranilaisten tuotteiden kuljetukseen.

Analytiikkayhtiö Vortexan mukaan tankkeri on lastissa. Ei ole selvää, kuljettaako Rich Starry Iranin öljyä.

Se oli aiemmin ankkurissa Omaninlahdella Yhdistyneiden arabiemiirikuntien rannikon edustalla, palasi Persianlahdelle 10 päivää sitten ja odotti sen jälkeen Sharjahin edustalla.

Poimintoja videosisällöistämme

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi sunnuntaina, että Yhdysvaltain laivasto estäisi kaikkien alusten kulun, jotka yrittävät Hormuzinsalmeen tai sieltä pois.

Yhdysvaltojen asevoiminen alueellinen komentokeskus CENTCOM on ilmoittanut, että saarto koskee Iranin satamista lähteviä tai sinne saapuvia aluksia.

Rich Starry poistui salmesta Lloyd’s Listin mukaan ilman tarkennettua määränpäätä sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen merisaarto alkoi 13. huhtikuuta kello 15 paikallista aikaa.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi on sanonut ABC-kanavan mukaan, että turvallinen kauttakulku Hormuzinsalmessa on mahdollista ”yhteistyössä Iranin asevoimien kanssa ja tekniset rajoitteet huomioon ottaen”.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n tietokannan mukaan Rich Starryn omistaa Full Star Shipping, jolla on samat yhteystiedot kuin Shanghai Xuanrun Shipping Companylla. Yhtiö on ollut Yhdysvaltain pakotelistalla maaliskuusta 2023 lähtien.

LUE MYÖS:

Donald Trumpin Iran-liittouma rakoilee: Saudi-Arabia vaatii purkamaan saarron