Iran käytti kiinalaista vakoilusatelliittia – tarkkaili USA:n tukikohtia

Iran hankki salaa kiinalaisen vakoilusatelliitin, joka antoi maalle merkittävän kyvykkyyden ottaa tähtäimeen Yhdysvaltain sotilastukikohtia eri puolilla Lähi-itää meneillä olevassa konfliktissa, kertoo Financial Timesin selvitys.

Vuotaneet iranilaiset sotilasasiakirjat osoittavat, että TEE-01B-satelliitti siirtyi vallankumouskaartin ilmailu- ja avaruusjoukoille loppuvuonna 2024 sen jälkeen, kun se oli laukaistu avaruuteen Kiinasta.

FT:n selvityksen mukaan aikaleimatut koordinaattilistat, satelliittikuvat ja rata-analyysi osoittavat, että iranilaiset sotilaskomentajat antoivat myöhemmin satelliitille tehtäväksi valvoa keskeisiä yhdysvaltalaisia sotilaskohteita. Kuvat otettiin maaliskuussa ennen kohteisiin tehtyjä lennokki- ja ohjusiskuja ja niiden jälkeen.

Kiinalainen yhtiö Earth Eye Co rakensi ja laukaisi satelliitin. Kyse on vähän tunnetusta vientimallista, jossa Kiinassa laukaistu avaruusalus siirretään ulkomaiselle asiakkaalle vasta sen päästyä kiertoradalle.

Sopimuksen osana vallankumouskaarti sai käyttöönsä Emposatin operoimia kaupallisia maa-asemia. Emposat on Pekingissä toimiva satelliittien ohjaus- ja datapalvelujen tarjoaja, jonka maailmanlaajuinen verkosto ulottuu muun muassa Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan.

FT kertoo lokitietojen osoittavan, että satelliitti kuvasi Saudi-Arabiassa sijaitsevaa Prinssi Sultanin lentotukikohtaa 13., 14. ja 15. maaliskuuta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvisti 14. maaliskuuta, että tukikohdassa olleisiin yhdysvaltalaiskoneisiin oli osuttu. Viisi Yhdysvaltain ilmavoimien ilmatankkauskonetta vaurioitui.

Satelliitti teki valvontaa myös Jordanian Muwaffaq Saltin lentotukikohdasta, Bahrainin Manamassa sijaitsevasta Yhdysvaltain viidennen laivaston tukikohdasta sekä Irakin Erbilin lentokentän ympäristöstä samaan aikaan, kun vallankumouskaarti ilmoitti tehneensä iskuja näiden alueiden laitoksiin.

TEE-01B pystyy ottamaan kuvia noin puolen metrin tarkkuudella, mikä vastaa korkearesoluutioista kaupallisesti saatavilla olevaa länsimaista satelliittikuvamateriaalia.