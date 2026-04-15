Laivojen väitetään ajavan läpi Iran-saarrosta – USA kertoo käännytyksistä

Yhdysvaltojen maanantaina asettaman Hormuzinsalmen saarron alettua useiden alusten on raportoitu kulkeneen väylän läpi. The War Zone kertoo, että näistä ainakin kaksi alusta oli aiemmin poikennut Iranin satamissa. Eilen kerrottiin kiinalaisesta öljy- ja kemikaalitankkeri Rich Starrysta, joka kulki salmen läpi maanantain ja tiistain välisenä yönä.

Yhdysvaltain asevoimien keskisen komentokeskuksen (CENTCOM) mukaan väitteet saarron murtamisesta eivät pidä paikkaansa. Samaan aikaan on merkkejä siitä, että Yhdysvallat ja Iran aikovat jatkaa diplomaattisen ulospääsyn etsimistä kriisiin.

The Wall Street Journal uutisoi tiistai iltana, että yhteensä kaksikymmentä alusta oli kulkenut salmessa edeltävän 24 tunnin aikana.

The New York Times -lehden mukaan esimerkiksi rahtialus Christianna poistui Persianlahdelta salmen kautta maanantai-iltana lähdettyään Iranin Bandar Imam Khomeinin satamasta. Alus ei tiettävästi kuljettanut lastia.

Alusten seurantadatasta ilmenee myös, että metanolikuljetuksiin tarkoitettu Elpis kulki salmen läpi suunnilleen saarron alkamisen aikaan. Alus oli ollut NYTin mukaan Iranin Bushehrin satamassa ja siihen kohdistuu Yhdysvaltain pakotteita.

Ei ole selvää, kuuluivatko nämä kaksi alusta CENTCOMin ilmoittamaan saarron “siirtymäaikaan” vai saivatko ne luvan kulkea salmen läpi tai onnistuivatko kiertämään saarron.

CENTCOMin mukaan ensimmäisten 24 tunnin aikana yksikään alus ei päässyt Yhdysvaltain saarron läpi, ja kuusi kauppalaivaa noudatti Yhdysvaltain joukkojen ohjeita kääntyä takaisin ja palata Omaninlahdelle Iranin satamaan. Yhdysvaltalaisviranomainen täsmensi myöhemmin WSJ:lle käännytettyjen alusten määräksi kahdeksan.

– Saarto pannaan täytäntöön puolueettomasti kaikkia aluksia vastaan, jotka saapuvat Iranin satamiin ja rannikkoalueille tai lähtevät niistä, mukaan lukien kaikki Iranin satamat Persianlahdella ja Omaninlahdella, komentokeskus toisti X-päivityksessään.

– Yhdysvaltain joukot tukevat merenkulun vapautta aluksille, jotka kulkevat Hormuzinsalmen kautta ei-iranilaisiin satamiin ja sieltä pois.

Useat muut Iraniin kytkeytyvät alukset ovat poistuneet myös salmesta, mutta mikään ei viitannut siihen, että ne olisivat pysähtyneet Iranin satamissa, joten saarto ei koskenut niitä.

Liikenne kokonaisuutena vähäistä

Kokonaisuudessaan merenkulku alueella on suurelta osin pysähtynyt. Tilanne voi pahentaa maailmanlaajuisia talousongelmia.

Saarron ensimmäisenä kokonaisena päivänä Iranin satamiin Persianlahdella ja Omaninlahdella suuntautuva ja niistä lähtevä liikenne on ollut vähäistä, ja myös liikenne salmen läpi on pysynyt vähäisenä, CNN totesi.

Windward Maritime Intelligence -yhtiö analysoi TWZ:n mukaan, että etenkin pakotteiden alaiset ja väärin liputetut alukset ovat pysyneet saarron alkuvaiheessa aktiivisina. Osa niistä jatkaa salmen läpi, kun taas toiset viivyttelevät, muuttavat reittejään tai kääntyvät takaisin.

Tähän asti Iran on rajoittanut jyrkästi muiden maiden alusten liikennettä, mutta päässyt vapaasti kuljettamaan omaa öljyään ja tavaroitaan salmessa. Merisaarto-operaatiossa on mukana 15 USA:n sotalaivaa ja tuhansia amerikkalaissotilaita, myös merijalkaväkeä ja erikoisjoukkoja. Partioinnin painopiste on Omaninlahdella, sillä Iran on miinoittanut salmea. Jos alukset eivät noudata käännytysmääräystä, Yhdysvaltain joukkojen on oltava valmiita nousemaan niihin fyysisesti.

Yksikään alus ei uhmannut saartoa tiistaina, joten Yhdysvaltain merivoimien uhka on toistaiseksi riittänyt pelotteeksi Teheranille, WSJ toteaa.