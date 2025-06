USA lähetti ilmaan valtavan määrän ilmatankkereita

Yhdysvallat vaikuttaa olevan siirtämässä suuren määrän ilmatankkauskoneita Atlantin yli.

Julkisten lentotietojen mukaan lentokoneet lähtivät ilmaan eri lentotukikohdista Yhdysvalloissa. KC-135- ja KC-46-tankkereita on ollut yöllä ilmassa yli 30 kappaletta, ja ne ovat matkanneet itään.

On mahdollista, että ainakin osaa koneista voitaisiin käyttää Israelin tukena Irania vastaan tehtävissä iskuissa. Tankkauskoneet ovat ratkaisevan tärkeitä kaukana tukikohdasta tehtävien ilmaiskujen tukemisessa.

Asiantuntijat ovat esittäneet vaihtelevia selityksiä amerikkalaiskoneiden liikehdinnälle. Osa on pohtinut, voisivatko tankkerit olla matkalla Suomeen, joka isännöi maanantaina alkavaa ilmavoimien monikansallista Atlantic Trident 25 -harjoitusta. Kesäkuun 16.–27. päivien välillä järjestettävään harjoitukseen osallistuu Yhdysvaltain, Britannian ja Ranskan koneita.

KC-135- ja KC-46-lentokoneiden lentoreitti ei kuitenkaan sovi tähän teoriaan.

Tankkerien samanaikaisen siirron mittakaavaa luonnehditaan Times of Israel -lehdessä ennennäkemättömäksi. Sen katsotaan liittyvän Israelin ja Iranin väliseen konfliktiin.

Osa koneista lähestyy parhaillaan Ranskan rannikkoa. Esimerkiksi Kansasista nousseen tankkerin määränpäätä ei ole ilmoitettu julkisissa lentotiedoissa.

I have no intel on what this is, but if you were going to support Israel’s campaign directly in an offensive manner, these tankers is what they need most. Also bomber global airpower missions. Or this could be something else, including providing a contingency option. https://t.co/ZVTusZT9aB

— Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) June 16, 2025