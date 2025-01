Kymmeniä havaintoja, täällä Kremlin laivat liikkuvat

Venäjän sotilaallisia ja vakoilulaivoja, joista osa on pakotelistalla, on nähty Iso-Britannian vesillä yli 40 kertaa vuoden 2022 jälkeen. Kaapelien ja muun merenalaisen infrastruktuurin lähellä aluksia on nähty ainakin yhdeksän kertaa.

Keskiviikkona puolustusministeri John Healey kertoi, että tutkimus- ja tiedustelualus MS Yantar on kulkenut Britannian vesien kautta tällä viikolla ja marraskuussa saman aluksen oli nähty kiertelevän merkittävän merenalaisen infrastruktuurin lähistöllä.

The Times -lehden selvityksen mukaan vakoilualuksiksi tiedetyt laivat ovat seilanneet Britannian vesillä ainakin kolmella kerralla ja yhdellä kerralla tehtävänä arvellaan olleen Pohjanmeren kriittisten merenalaisrakenteiden kartoittaminen. Ainakin 42 kertaa pakotelistatut tai Venäjän asevoimiin liitetyt alukset ovat viettäneet pitkittyneesti aikaa Britannian aluevesillä.

Tunnistettuihin aluksiin kuuluu Venäjän pohjoisen laivaston hinaaja, joka on varustettu tiedustelukyvyillä, sekä useita sanktioituja rahtilaivoja, joiden tiedetään kuljettavan sotavarusteita. Artikkeli huomauttaa, että alusten havaitseminen kriittisten kohteiden lähistöllä ei kuitenkaan tarkoita, että ne olisivat osallistuneet vakoiluun tai sabotaasiin.

Puolustusasiantuntija, Britannian laivastossa kapteenina toiminut Tom Sharpe sanoo, että löydökset ovat merkki hybridiaktiviteetin asteittaisesta normalisoitumisesta. Hän toteaa, että Venäjä on vakoillut vuosikymmeniä ja pyrkinyt selvittämään, miten rannikkoalueiden infrastruktuuria suojataan.

– Viimeisten kuuden kuukauden aikana olemme nähneet tästä nopean eskalaation. Itämerellä on ollut lukuisia tapauksia, Sharpe jatkaa.

Britannian resilienssiä koetellaan Sharpen mukaan harmaalla alueella, jossa tarkoituksena on toimia sotilaallisen selkkauksen kynnyksen alapuolella. Harmaata vyöhykettä ovat myös tietomurrot lennonjohtoon ja droonien lennätys ilmatilassa. Venäjän hybridiaggressioon pitäisi asiantuntijan mukaan ottaa laajempi ote.

– Ei se ole vain laivaston vastuulla, eikä meillä ole työkaluja. Hallituksen pitää ottaa tämä vakavasti ja antaa meille resurssit toimia.

Yksi Timesin selvityksessä tunnistetuista aluksista on hinaaja Nikolai Chiker, jonka on vuosien varrella toistuvasti nähty liikkuvan Venäjän sotalaivojen rinnalla. Pentagonin mukaan Nikolai Chiker osallistui vuonna 2014 tiedusteluoperaatioon, joka kohdistui Yhdysvaltain ydinsukellusveneeseen USA:n rannikolla.

Nikolai Chiker otti osaa myös sukellusvene Kurskin pelastusyritykseen syvänmeren kamerakalustonsa takia. Aluksella on arvioitu olevan painekammio, sukelluslaitteet, kauko-ohjattava videokalusto sekä vedenalainen hitsaus- ja metallinleikkauslaitteisto. Vuonna 2021 aluksen miehistö sai Venäjän laivastolta sotilaalliset kunnianosoitukset.

Puolustusministeri Healey totesi keskiviikkona, että vieraiden valtioiden aluksilla on aluevesillä kauttakulkuoikeus, jonka takia jotkin hallitukselta vaaditut toimet eivät ole laillisessa keinovalikoimassa. Siksi ”valvomme ja jäljitämme ne, jotka mahdollisesti tulevat vesillemme pahoissa aikeissa, jotta he tietävät, että heidät nähdään ja että he saattavat kohdata voimakkaimman mahdollisen vastauksen”, Healey muotoili.