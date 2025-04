Vastaiskuihin avautui uusi tilaisuus – täällä Ukraina voi hyökätä

Ukrainan sotaa seuraava Rochan-analyysiyhtiö ennakoi taisteluiden jatkuvan kiivaina seuraavan viikon aikana Donetskin alueen keski- ja eteläosissa sekä Sumyn ja Belgorodin alueilla.

Ukrainan joukkojen odotetaan jatkavan vastahyökkäyksiään Pokrovskin kaupungin länsipuolella ja yrittävän romauttaa rintamalinjaan muodostunut pullistuma Solonen kylän ympäristössä. Aiempaa kuivempi kevätsää helpottaa panssariajoneuvojen liikkeitä maastossa eli samalla myös laajempia mekanisoituja hyökkäyksiä.

Sodan kokonaisasetelma pysyy tilannekatsauksen perusteella kulutussodan kaltaisessa tilassa, jossa molemmat osapuolet joutuvat venyttämään voimansa äärimmilleen taisteluiden nykyisen intensiteetin ylläpitämiseksi, ja jossa alueellinen eteneminen jää vähäiseksi.

Rochanin optimistisimmassa skenaariossa Ukraina pystyy hyödyntämään lähiviikkoina droonikyvykkyyksiä Venäjän asevoimien huollon lamauttamiseksi. Tekoälyn hyödyntäminen on jo nostanut räjähdedroonien iskujen onnistumisen todennäköisyyden 70–80 prosenttiin, mikä voi heikentää venäläisjoukkojen reservien kykyä tukea etulinjan taistelua.

Ukraina pystyy myös hyödyntämään aiemmin valmisteltuja puolustusasemia Venäjän rynnäköiden torjumisessa. Jos Ukraina saa asevoimiensa uudistamisen maaliin, voisi tämä tarjota mahdollisuuden uusiin vastahyökkäyksiin ja viedä Kremliltä sodan strateginen aloite.

– Ukrainan joukot voivat saavuttaa merkittävää etenemistä hyödyntämällä aukkoja venäläisjoukkojen rintamalinjassa ja ottamalla kohteekseen logistiikan haavoittuvat kohteet. Tämä voisi avata tilaisuuden vapauttaa aiemmin menetettyjä alueita Toretskissa, Tshasiv Jarissa, Kupjanskissa ja Pokrovskissa, Rochanin analyysissa pohditaan.

– Parhaimmassa tapauksessa Ukraina saisi aloitteen takaisin, mikä kohentaisi joukkojen taistelutahtoa ja loisi olosuhteet nykyistä paremmalle pitkän tähtäimen strategiselle asemalle konfliktissa.

Ukrainan asevoimat uudistaa parhaillaan rakennettaan, minkä yhteydessä yksiköt sijoitetaan osaksi uusia armeijakuntia. Ensimmäisessä vaiheessa luodaan neljä armeijakuntaa ja kehitetään näiden esikuntia ja koulutusta.

Alustavien tietojen pohjalta on päätelty, että 12. armeijakunta toimisi Kiovasta ja 15. armeijakunta Rivnestä käsin. Tämän lisäksi nykyisistä prikaateista muodostetaan 16., 17. ja 19. armeijakuntia. Ukrainalaismedioiden mukaan uudistuksen tiellä on vielä lukuisia haasteita. Presidentti Volodymyr Zelenskyi on kehottanut asevoimien johtoa kiihdyttämään uudistustahtia.

