Kriittinen isku? Venäjän ainoa valokuitutehdas liekeissä

Venäjän ainoa tunnettu valokuitutehdas joutui perjantain ja lauantain välisenä yönä drooni-iskun kohteeksi, kertoo Ukrainan sotaa seuraava Noelreports viestipalvelu X:ssä.

Iskusta kuvatuissa videoissa näkyy, miten drooni lähestyy Mordvan tasavallan pääkaupungissa Saranskissa sijaitsevaa Optikovolokonnyye sistemy -yhtiön tehdasta ja räjähtää suurena tulipallona. Videoiden perusteella tehtaassa syttyi iskun jälkeen tulipalo.

Drooni lienee matkannut pitkän matkan, sillä lähimmilläänkin tehdas sijaitsee yli 700 kilometrin päässä Ukrainan hallitsemista alueista.

Iskun kohteeksi joutunut tehdas valmistaa kriittisiä komponentteja Venäjän drooniteollisuudelle. Tehtaan merkitys on viime aikoina korostunut, sillä Venäjä käyttää Ukrainassa yhä enemmän valokuitudrooneja.

Toisin kuin perinteisiä radioaalloilla ohjattavia drooneja, valokuitudrooneja ohjataan jopa kymmeniä kilometrejä pitkän valokuitukaapelin avulla.

Valokuidun vahvuus piilee siinä, ettei siihen voi radioaaltojen tavoin kohdistaa elektronista sodankäyntiä. Tämä on tehnyt siitä arvokkaan työkalun sotatantereella, jossa erilaiset häirintälaitteet ovat tehneet perinteisten droonien käytöstä yhä hankalampaa.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuinka suuria vaurioita tehdas kärsi iskusta. Mordvan tasavallan päämies Artem Zdunov kuitenkin kommentoi Kommersantin mukaan, että iskusta ei aiheutunut kuolonuhreja.

– Kaikki tarvittavat voimat ja toimet on otettu käyttöön seurausten lievittämiseksi. Pelastuspalvelut työskentelevät parhaillaan alueella, Zdunov kommentoi.

Zdunov painotti myös, että iskun kohteeksi joutuneesta tehtaasta ei saisi ottaa kuvia ja videoita.

💥 Last night, drones struck Russia’s only known fiber optics plant in Saransk, which supplies key components for Russian drones. Another strike targeted the Promsintez explosives factory in Samara Oblast. pic.twitter.com/f7qpSUXrC1

