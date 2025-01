”Kasvava aggressio” – Venäjän vakoilulaivaa seurattiin Britannian lähellä

Venäjän asevoimille kuuluva ”tutkimusalus” MS Yantar saapui maanantaina Britannian talousvyöhykkeelle noin 45 meripeninkulman päähän Britannian rannikosta, kertoi puolustusministeri John Healey. Ministerin mukaan Yantarin ilmaantuminen on merkki Venäjän kasvavasta aggressiosta.

Keskiviikkona puolustusministeri Healey painotti brittilehti Telegraphin mukaan parlamentin alahuoneelle, että Yantar ei ole mikään tavallinen tutkimusalus, vaan sitä käytetään tiedustelutietojen keräämiseen ja Britannian kriittisen vedenalaisen infrastruktuurin kartoittamiseen.

Britannian merivoimien alukset HMS Somerset ja HMS Tyne tarkkailivat Yantaria maanantaista alkaen. Marraskuussa Healey antoi Britannian merivoimien sukellusveneelle luvan nousta pintaan aluksen lähelle. Tarkoituksena on ollut osoittaa Yantarille, sen miehistölle ja sitä kautta Venäjälle, että kaikkia sen liikkeitä ja yrityksiä seurataan.

Tämän jälkeen Yantar poistui Britannian vesiltä ja purjehti Välimerelle.

– Operaatioturvallisuuden takia en kommentoi asiaa tarkemmin, mutta haluan kiittää koko osallistunutta henkilöstöä heidän omistautumisestaan ja ammattimaisesta otteestaan, Healey sanoi.

– Haluan myös, että presidentti Putin kuulee tämän viestin. Me näemme teidät. Tiedämme, mitä teette, emmekä aio kaihtaa jämäkkää otetta maamme suojelemiseksi.

Kerta on lähikuukausilta jo toinen, kun Yantar on tullut Yhdistyneen kuningaskunnan vesille. Marraskuussa sitä seurattiin Britannian lounaisrannikon edustalla ja Norjan rannikkoa pitkin marraskuussa.

Eräs lähde kertoi The Timesille, että merivoimien väki lähetti Yantarille viestin, jossa he brittiläisen kohteliaasti toivottivat Yantarin miehistölle aluksi hyvää huomenta. Sitten Jantarille kerrottiin, että heidät on havaittu, heidän toimintansa on tiedossa ja seurannassa. Sitten Yantar lähti ripeästi pois.

Yantar on Venäjän merivoimien vedenalaisen tutkimusyksikön alus. Sen tarkemmista tehtävistä ei ole julkista tietoa, mutta monet arvioivat sen kartoittavan keskeisiä vedenalaisia kaapeleita ja muuta vedenalaista infrastruktuuria.

Myös muita venäläisiä aluksia on viime aikoina tarkkailtu Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä. Marraskuussa Venäjän laivaston RFS Admiral Golovko -sotalaivan, joka on varustettu hypersoonisilla ohjuksilla, kerrottiin harjoittelevan Kanaalissa. Se liikkui yhdessä MS Yantarin kanssa.

Samassa parlamentin alahuoneen kuulemisessa puolustusministeri Healey kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan myös, että Britannia lähettää Itämerelle tiedustelukoneen osana aiemmin tammikuussa perustettua Northern Sentry -valvontaoperaatiota.