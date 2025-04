EU:n puolalainen budjettikomissaari Piotr Serafin vieraili perjantaina Venäjän vastaisella rajalla Vaalimaalla.

Serafin painotti, että suomalaiset rajavartijat ja Euroopan rajavartiolaitos Frontexin virkamiehet työskentelevät rajalla päivittäin.

– Tämä itäraja ei ole vain suomalainen vaan eurooppalainen, Serafin totesi Instagramissa julkaistussa viestissä.

– On yhteinen eurooppalainen velvollisuutemme puolustaa tätä rajaa.

Seuraava EU-budjetti tuleekin hänen mukaansa tukemaan rajavartijoiden tekemää työtä. Serafin kertoo keskustelleensa asiasta eurooppaministeri Joakim Strandin (r.) kanssa.

Serafin tapasi Suomen-vierailunsa aikana myös pääministeri Petteri Orpon (kok.) sekä EU-asioista vastaavan eduskunnan suuren valiokunnan.

EU valmistelee parhaillaan seuraavaa seitsemänvuotista talousarviotaan. Seuraavan kauden on tarkoitus alkaa vuonna 2028, ja komission on tarkoitus julkistaa esityksensä heinäkuussa. Talousarviota laaditaan Serafinin johdolla.

Suomi on korostanut, että budjetin koko tulisi pysyä kohtuullisena, ja suurempi osa menoista tulisi kohdistaa strategisiin prioriteetteihin kuten puolustukseen.

Suomelle tärkeää on myös se, että EU:n itärajalla sijaitsevia alueita tuettaisiin.

– On EU:n etu, että ohjaamme yhteiset varat tehokkaammin puolustuksen vahvistamiseen ja kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen. Vahva tuki Ukrainalle on myös tärkeää pitkällä aikavälillä, Orpo kommentoi Valtioneuvoston tiedotteessa.

