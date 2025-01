Kurskissa alkoi valtava taistelu – tämä tilanteesta tiedetään

Ukraina sanottiin lauantaina aloittaneen hyökkäysoperaation Kurskin alueella Venäjällä.

Sunnuntain aikana niin Venäjän puolustusministeriö kuin Ukrainan presidentin kanslia vahvistivat hyökkäysoperaation olevan käynnissä.

Venäjän hyökkäystä seuraavan yhdysvaltalaisen ajatuspaja ISW:n mukaan Ukraina hyökkäsi ainakin kolmessa rintamakohdassa Kurskissa ja onnistui saavuttamaan taktisia voittoja.

Yllätyshyökkäyksen tavoitteista ei ole tietoa. Ukraina hyökkäsi viime elokuussa Kurskin alueelle onnistuen ottamaan haltuunsa osia siitä. Viime kuukausien aikana Venäjä on onnistunut etenemään Kurskin alueella, mutta osa siitä on edelleen ollut Ukrainan hallussa.

Venäläiset sotabloggarit ovat ISW:n mukaan kertoneet Ukrainan hyökänneen Sudžan kaupungin koillispuolella useassa aallossa noin mekanisoidun pataljoonan kokoisella joukolla. Puškarnojen alueella hyökkäykseen osallistui venäläislähteiden mukaan noin joukkueen verran ukrainalaissotilaita, jotka liikkuivat panssaroiduilla ajoneuvoilla.

Sotabloggareiden mukaan Ukraina hyökkäsi myös muilla alueilla pienillä jalkaväkiryhmillä.

ISW:n mukaan Ukraina vaikuttaa edenneen paikannetun kuvamateriaalin perusteella onnistuneesti ainakin Sudžan kaupungin lähialueilla.

Ukrainan elektronisen sodankäynnin tehokkuus huolestuttaa ISW:n mukaan venäläisiä sotabloggareita. Kurskin alueen hyökkäyksessä Ukrainan kerrotaan lamauttaneen kauko-ohjattavia venäläisdrooneja niin tehokkaasti, että käytännössä ainoastaan langallisesti ohjattavien droonien käyttö on mahdollista.

Myös Ukrainan käyttämät pitkän kantaman ohjukset herättävät huolta bloggareissa.

