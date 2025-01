Venäjä vahvistaa: Ukrainan vastahyökkäys on alkanut

Ukrainan uutisoitiin aikaisemmin lauantaina mahdollisesti aloittaneen vastahyökkäyksen Kurskin alueella. Nyt niin Venäjän puolustusministeriö kuin Ukrainan presidentin kansliapäällikkö vahvistavat hyökkäyksen alkaneen.

– Kurskin alue, hyviä uutisia. Venäjä saa mitä se ansaitsee, kansliapäällikkö Andri Jermak kirjoittaa CNN:n mukaan lyhyessä Telegram-päivityksessään.

Myös Venäjän puolustusministeriö myöntää Telegramissa Ukrainan hyökänneen Kurskissa. Venäläisten mukaan hyökkäyksessä oli mukana kaksi panssarivaunua, miinanraivausvaunu ja 12 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua. Venäläisten sotabloggaajien mukaan Ukrainan hyökkäys etenee Sudzhan tukikohdasta kohti Berdinin ja Bolshoye Soldatskoyen kyliä, BBC uutisoi.

Ukrainan yllätyshyökkäyksen täysi laajuus ja tavoitteet ovat yhä hämärän peitossa. Ukraina hyökkäsi elokuussa yllättäen Venäjän Kurskin alueelle, onnistuen saamaan haltuunsa osia alueesta. Venäjä on viime kuukausien aikana kuitenkin onnistunut valtaamaan takaisiin Ukrainalle menetettyjä Kurskin alueita.

Ukrainan sotaa seuraava sotahistorian tutkija Emil Kastehelmi epäilee, ettei Ukraina tule vastahyökkäyksellään saavuttamaan merkittäviä tuloksia. Parhaimmassa tapauksessa Ukraina saattaa vallata takaisin joitakin kyliä, mutta suuressa kuvassa Kurskin tilanne pysyy samana, Kastehelmi arvioi viestipalvelu X:ssä.

– Ukrainalaiset ovat menettäneet yli puolet siitä alueesta, jota he enimmillään pitivät Kurskissa hallussaan elo-syyskuussa 2024. Vaikka uudet hyökkäykset etenisivät kymmenen kilometriä, taisteluja käytäisiin suurin piirtein samoilla alueilla kuin viime kuukausinakin.

Kurskin tilanne ei kuitenkaan ole Ukrainalle yksiselitteisen synkkä, Kastehelmi toteaa. Ukraina on onnistunut jatkamaan sotaa Venäjän alueella, ja Kurskin kohtalosta onkin tullut venäläisille jo poliittinen kysymys.

– Vaikka taistelut ovat luonnollisesti sitoneet Ukrainan joukkoja, on myös Venäjä tuonut alueelle huippyksikköjä, kuten VDV-maahanlaskujoukkoja. He ovat kärsineet raskaita tappioita, edeten suhteellisen vähän tänä talvena. Ukrainalaiset haluavat todennäköisesti tämän jatkuvan, mikä voi selittää viimeisimmän kehityskulun, Kastehelmi pohtii.

Ukrainians have continued their attacks in Kursk. Today, an armored column advanced towards Bolshoye Soldatskoye, and reportedly fighting is ongoing in other villages too.

I find it unlikely that these actions could produce very significant results. 1/ pic.twitter.com/UPo6R6Jjwt

— Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) January 5, 2025