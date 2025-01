Ukrainan väitetään aloittaneen suuren hyökkäyksen

Ukrainan kerrotaan aloittaneen suuren hyökkäyksen Venäjän Kurskin alueelle. Tieto perustuu venäläisiin Telegram-kanaviin.

Ulkopolitiikkaan keskittyvän ajatushautomo Foreign Policy Research Instituten vanhempi tutkija Rob Lee on jakanut viestipalvelu X:ssä tietoja hyökkäykseen liittyen.

– Useat venäläiset kanavat kertovat, että Ukraina on aloittanut hyökkäysoperaation Sudžan läheltä kohti Bolšoye Soldatskojea Kurskin alueella panssaroiduilla ajoneuvoilla, Lee kirjoittaa.

Venäläislähteiden mukaan Ukraina on onnistunut hyödyntämään elektronisen sodankäynnin keinoja hyökkäyksessään. Tämä on mahdollistanut esimerkiksi venäläisten miehittämättömien lennokkien torjunnan.

Ukrainalaiset ovat myös kyenneet raivaamaan miinakentät hyökkäyksen tieltä edellisen yön aikana.

– Yksi kanava kertoo, että Ukrainan joukot hyökkäävät Leonidovon, Puškarnojen ja Bolšoye Soldatskojen suuntaan ja käyttävät IMR-pioneeriajoneuvoja miinojen raivaamiseen, vanhempi tutkija sanoo.

Rob Leen mukaan useat venäläiskanavat olivat varoittaneet Ukrainan mahdollisesta hyökkäyksestä, joka tapahtuisi ennen tammikuun 7. päivää.

A number of Russian channels say that Ukraine has began an offensive operation from near Sudzha towards Bolshoye Soldatskoye in Kursk oblast with armored vehicles. They say Ukrainian EW has been effective against their UAVs and that Ukrainian units cleared mines overnight.… pic.twitter.com/jfllbH9kpj

— Rob Lee (@RALee85) January 5, 2025