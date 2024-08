Kurskin puolustus pulassa: Komento on täysin sekaisin

Venäjän vaikeudet Kurskin puolustusten johtamisessa näyttävät jatkuvan.

Verkkouutiset kertoi aiemmin tässä jutussa, kuinka Ukrainan yllätysisku osui menestyksellä Venäjän asevoimien ja turvallisuuspalvelujen vastuiden heikkoon saumakohtaan. Tämä on vaikeuttanut merkittävästi toimivan komentorakenteen luomista Kurskiin.

ISW-ajatushautomon arvion mukaan sama jatkuu yhä.

– Kreml ja Venäjän sodanjohto ovat luomassa monimutkaista, päällekkäistä ja ainakin tähän mennessä tehotonta komentorakennetta Venäjän vastaukselle Ukrainan tunkeutumiseen Kurskin alueelle, ISW summaa.

Venäjän verrattain tuore puolustusministeri Andrei Belousov kertoi eilen puolustusministeriöön perustettavasta Kurskin, Brjanskin ja Belgorodin alueista vastaavasta ”koordinointineuvostosta”. Sen tehtävänä on ainakin tukea rajaa puolustavia joukkoja, valvoa niiden materiaalitoimituksia, koordinoida eri joukkojen yhteistoimintaa ja jopa avustaa siviiliasioista kuten evakuoinneista vastaavia viranomaisia.

ISW huomauttaa, ettei Belousov kertonut mitään siitä, miten uusi elin istuu Kremlin rajalle jo perustamaan turvallisuuspalvelu FSB:n johtaman ”terrorisminvastaisen operaation” komentorakenteeseen.

– Puolustusministeriön koordinointineuvosto ja FSB:n terrorisminvastainen operaatio tulevat todennäköisesti lisäämään hämmennystä siitä, kuka vastaa mistäkin Kurskin puolustuksessa ja lisäämään kitkaa FSB:n ja Venäjän asevoimien välillä.

Asiantuntijat huomauttavat diktaattori Vladimir Putinin antaneen Kurskissa päällekkäisiä tehtäviä puolustusministeriölle, FSB:lle ja kansalliskaarti Rosgvardialle. Mikään näistä ei ole myöskään mitä ilmeisimmin tehnyt mitään jakaakseen vastuita.

Puutteellisten komentorakenteiden arvioidaan vaikeuttavan Venäjän Kurskiin siirtämien joukkojen toimintaa merkittävästi.

The Kremlin and the Russian military command are creating a complicated, overlapping, and so far, ineffective command and control (C2) structure for the Russian response to the Ukrainian incursion in Kursk Oblast. https://t.co/gROEW9da47 pic.twitter.com/Q8lE6C9f7F

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) August 16, 2024