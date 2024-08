Venäjä heilahtaa kohta voimalla Kurskiin

Ukrainan hyökkäys Venäjän Kurskiin tuli mitä ilmeisimmin täytenä yllätyksenä Moskovalle. Venäjän viranomaisten ja sotilasjohdon reaktiot tapahtumiin ovat lisäksi vaikuttaneet hitailta ja sekavilta.

Venäjän asevoimiin erikoistunut Carnegie-ajatushautomon vanhempi tutkija Dara Massicot arvioi tämän johtuvan siitä, mihin isku osui.

– Joku Ukrainassa tiesi, mitä he tekevät ja hyväksikäytti heikkoa saumaa Venäjän komentoketjussa, muun muassa Yhdysvaltain puolustusministeriön Venäjä-asiantuntijana aiemmin toiminut arvostettu tutkija sanoo.

Massicot listaa X:n ketjussaan asioita, joita hänen mielestään tulee nyt seurata, kun Venäjä perustaa komentorakenteita ja muodostaa kykyjä vastata Ukrainan operaatioon.

Venäjällä Kurskin puolustusta kutsutaan ”terrorisminvastaiseksi operaatioksi”. Käytännössä kyse on kotimaan operaatiosta, josta vastaavat turvallisuuspalvelu FSB, kansalliskaarti Rosgvardia ja myös asevoimat.

Dara Massicotin kuvaaman perusteella tilanne on Venäjän sodanjohdon kannalta vähintäänkin sekava. FSB:n ja Rosgvardian virallisena tehtävänä on puolustaa yhä Venäjän rajaa kun taas asevoimien tulisi ”ajaa ukrainalaiset joukot pois Venäjän alueelta”.

Massicot huomauttaa, että Kursk sijaitsee Moskovan sotilaspiirin vastuualueella. Siellä operoivat joukot ovat taas Leningradin sotilaspiiristä. Vuonna 2010 lopetettu sotilaspiiri on perustettu uudelleen tänä vuonna. Kremlin mukaan päätöksen takana oli vastaus muun muassa Suomen Nato-jäsenyyteen. Ainakin yhden Suomen lähelle sijoitetun joukon on kerrottu jo kärsineen järisyttäviä tappioita Kurskin alueella.

Dara Massicot muistuttaa koko alueen olleen ennen tämän vuoden muutoksia Venäjän läntistä sotilaspiiriä. Nyt tilanne on monimutkaisempi.

Läheiselle Ukrainan Harkovan alueelle sijoitetut venäläisjoukot ovat taas hänen mukaansa merkittävästi muita venäläisjoukkoja heikompia. Joukkoa järjesteltiin uudelleen toukokuusta elokuuhun ja se sai myös uuden komentajan. Nyt iso osa joukoista on Massicotin mukaan jumissa Harkovassa.

– Joku Ukrainassa tiesi, mihin iskeä. Ukrainan asevoimat hyökkäsi [Venäjän] heikoimman ryhmittymän heikoimpaan kohtaan, hän summaa.

Tätä seurasi asiantuntijan mukaan pian kiivas yritys rakentaa komentoketjua FSB:n rajavartijoiden, tshetsheenijoukkojen ja asevoimien yksiköiden välille.

Dara Massicotin mukaan Venäjällä on toisen Tshetshenian sodan peruja olevaa kokemusta siitä, miten asevoimien ja turvallisuuspalvelujen joukkojen yhteispeli saadaan toimimaan. Hän huomauttaa asevoimien komentaja Valeri Gerasimovin ja FSB:n päällikkö Aleksander Bortnikovin toimineen aikanaan tällaisissa rooleissa Tshetsheniassa.

Toistaiseksi Kurskin ”terrorisminvastaiselle operaatiolle” ei kuitenkaan ole vielä perustettu päämajaa. Dara Massicot pohtii myös, kuka sitä päätyy johtamaan. Jokainen mahdollisista asevoimien kenraaleista on jo kiinni Ukrainassa toimivien joukkojen johtamisessa. Tiettävästi puolustus on ainakin toistaiseksi FSB:n Bortnikovin käsistä.

– Tämä Ukrainan asevoimien operaatio on hyväksikäyttänyt menestyksellä FSB:n, Rosgvardian ja Venäjän puolustusministeriön vastuiden välisiä saumakohtia, Massicot sanoo.

Hän arvioi, että Venäjän puolustusministeriöstä, sotilastiedustelu GRU:sta ja FSB:stä nähdään vielä suunniteltuja vuotoja siitä, kuka on vastuussa tiedustelun ja puolustuksen epäonnistumisista.

Asiantuntija summaa Ukrainan onnistuneen iskemään Kurskiin siitä huolimatta, että alueella on tehty osittaista liikekannallepanoa viimeiset kaksi vuotta ja että keskeisten viranomaisten yhteistyötä tällaisen varalle on myös vahvistettu lainsäädännöllä viimeiset 10 vuotta.

– Täyttä sotkua [bardak], kuten tavallista. Nyt alkavat reaktiot.

– Tämä sota on jättänyt Venäjän rajat heikoiksi, kiinnittänyt armeijan Ukrainaan, mistä se ei voi heti lähteä puolustamaan raja-alueita sekä vienyt tuen FSB:n rajajoukoilta. Venäläisen järjestelmän selkäydinreaktio on ylikorjata ja heilahtaa kovaa Kurskiin, tutkija ennustaa.

Russia begins its response to Ukraine's incursion into Kursk. Multiple ministries are involved and the command structure is still forming. Someone in Ukraine knew what they were doing and exploited a weak seam in Russian C2. A few important issues to watch: 🧵 pic.twitter.com/TinPWMpAEN

— Dara Massicot (@MassDara) August 12, 2024