Kremlissä kuohuu – ”Vladimir Putin antoi varoituksen Sergei Shoigulle”

Venäjän apulaispuolustusministeri Timur Ivanovin pidätys ja korruptiosyytteet ovat todennäköisesti osa laajempaa valtapeliä Moskovassa.

Venäläinen oppositiovaikuttaja, ex-oligarkki Mihail Hodorkovski sanoo pyörittämänsä Dossier Center -median sisäpiiritietoihin viitaten, että pidätyksessä on kyse diktaattori Vladimir Putinin suorasta uhkauksesta puolustusministeri Sergei Shoigulle.

Timur Ivanovia ja hänen ystäväänsä, liikemies Sergei Borodinia syytetään virallisten tietojen mukaan noin kymmenentuhannen euron lahjuksen vastaanottamisesta vastineeksi puolustusministeriön rakennushankesopimuksen järjestämisestä. Vahvistamattomien väitteiden mukaan Ivanovia saatetaan myös epäillä maanpetosrikoksesta.

Mihail Hodorkovskin mukaan apulaispuolustusministerin syyllisyys korruptioon on täysin varmaa. Ivanovin perhe on tullut tunnetuksi käsittämättömän ylellisestä elämäntyylistään ja jättiomaisuudestaan. Itsenäisten venäläismedioiden ja korruptionvastustajien paljastusten perusteella ministeri on vedättänyt itselleen valtavia summia puolustusministeriön rakennushankkeilla.

Toiminnassa ei ole sinänsä mitään Kremlin eliitille poikkeuksellista. Moni onkin pohtinut, miksi Ivanov päätettiin nostaa tikunnokkaan ja minkä takia niin tehtiin juuri nyt.

Dossier Centerin selvityksen perusteella pidätyksessä on kyse nimenomaan ”viestistä” puolustusministeri Shoigulle. Ivanov tunnetaan Shoigun luotettuna. Myös ensimmäinen apulaispuolustusministeri ja Shoigun lähipiiriläinen Ruslan Tsalikov on tiettävästi joutunut turvallisuuspalvelu FSB:n kuulusteluihin Ivanovin pidätyksen jälkeen. Britannian sotilastiedustelu kertoi eilisessä katsauksessaan, että korruptiovyyhti voi ulottua myös valtiovarainministeri Anton Siluanoviin, jolle puolustusministeriön rakennusyhtiöt ovat väitetysti rakentaneet talon.

– Putin tiesi, että Ivanov toimi Shoigun asioiden järjestelijänä. Borodin taas valvoi valtion maksamien luksusasuntojen järjestelyjä puolustusministeriön huippuvirkamiehille – mukaan lukien Shoigulle itselleen, Mihail Hodorkovski kertoo.

Hänen mukaansa Vladimir Putin oli valmistellut Ivanovia vastaan iskemistä jo vuodesta 2020 lähtien. Hyökkäyssota Ukrainaan teki kuitenkin puolustusministeriön johdosta koskematonta.

– Miksi hänet sitten pidätettiin juuri nyt? Koska Vladimir Putin uskoo asevoimista – ja siksi myös Shoigusta – tulleen liian voimakkaan, ja hän haluaa saada heidät kuriin, Hodorkovski sanoo.

Sodan alkaessa Ukrainassa taisteli hänen mukaansa kaksi erillistä joukkoa, Venäjän varsinaiset asevoimat ja liikemies Jevgeni Prigozhinin pahamaineinen Wagner-palkka-armeija. Tämän Hodorkovski sanoo turvanneen Vladimir Putinin aseman ja mahdollistaneen joukkojen peluuttamisen tarvittaessa toisiaan vastaan.

Prigozhin surmattiin lentoturmassa Kremliä ravistelleen Wagnerin niin sanotun ”kesäkapinan” jälkeen ja palkkasoturit siirrettiin puolustusministeriön vallan alle.

– Tämä johti siihen, että kaikki Venäjän joukot Ukrainassa ja kaikkialla muuallakin maailmalla päätyivät käytännössä Shoigun peukalon alle. Tästä Putin ei pitänyt.

Joidenkin arvioiden mukaan Vladimir Putin ei kenties uskalla lähteä suoraan Sergei Shoigun perään, koska pelkää, että tällainen voisi vaarantaa sotapyrkimykset. Mihail Hodorkovski on kuitenkin eri mieltä.

– Riippumatta siitä, mitä Putin tekee seuraavaksi, hän on nyt tehnyt selväksi, ettei puolustusministeriö ole enää koskematon ja ettei Shoigun asema ole todellakaan turvattu.

Vladimir Putinin on jo pitkään huhuttu suunnittelevan merkittäviä muutoksia Kremlin huippuvirkoihin.

From the war room to a cell: Putin's deputy defense minister arrested

Insiders say it's a direct threat from Putin to Defense Minister Sergei Shoigu.

🧵Here's what we know pic.twitter.com/mEfIrqTjlK

— Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) May 1, 2024