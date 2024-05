Kremlin skandaali paisuu: Pidätetäänkö seuraavaksi valtiovarainministeri?

Venäjän toisen apulaispuolustusministeri Timur Ivanovin pidätyksen laukaisema skandaali näyttää leviävän Moskovassa.

Britannian sotilastiedustelu kertoo Ukraina-tilannekatsauksessaan, että Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on kuulustellut nyt myös ensimmäistä apulaispuolustusministeri Ruslan Tsalikovia. Häntä kuvataan Timur Ivanovin suojelijaksi.

Ivanovilla ja Tsalikovilla on läheiset suhteet puolustusministeri Sergei Shoiguun. Jotkut asiantuntijat ovat arvioineet, että Ivanovin pidätys voi vaarantaa myös Shoigun aseman.

Brittitiedustelu kertoo, että Ivanovin tutkinnan laineet voivat lyödä myös valtiovarainministeri Anton Siluanoviin. Puolustusministeriön rakennusyhtiöiden on korruptioväitteiden mukaan sanottu rakentaneen talon Siluanoville.

Timur Ivanov on tullut tunnetuksi ylellisestä elämäntyylistään. Venäläisten oppositioaktivistien mukaan ministeri on järjestellyt itselleen valtavan omaisuuden puolustusministeriön rakennushankkeilla.

Toiminta ei ole venäläisittäin poikkeuksellista. Esimerkiksi Lontoon King’s Collegen Venäjä-instituutin professori Sam Greene on arvioinut, että pidätys voikin kertoa muutoksesta Kremlin linjassa.

