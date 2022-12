Korruptioskandaali Kremlin ytimessä: Apulaispuolustusministeri elää kuin ruhtinas

Vangitun venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin FBK-säätiö on julkaissut kenties tähän mennessä räjähtävimmän selvityksensä Venäjän valtaeliitin mykistävästä korruptiosta.

Alta löytyvällä videolla ja Navalyin kotisivuilla julkaistussa artikkelissa kerrotaan Venäjän apulaispuolustusministeri Timur Ivanovin ja hänen puolisonsa Svetlana Ivanovan luksuselämästä. Yksityiskohtainen selvitys perustuu FBK:n käsiinsä saamaan sähköpostiaineistoon ja julkisista lähteistä ja venäläisistä rekistereistä hankittuihin tietoihin. FBK:lla oli käytössään 8 000 Svetlana Ivanovan sähköpostia viimeisen 12 vuoden ajalta.

Laskuja ja kuitteja antiikista ja arvokoruista, kiinteistöjen pohjapiirroksia, huviloihin ja luksusveneisiin liityviä asiakirjoja, pröystäilevien juhlien suunnitelmia ja tuhansia valokuvia sisältävä aineisto maalaa kuvan tsaarinajan aatelisten tapaan elävästä perheestä.

Ökylomia Rivieralla

Selvityksen löydöksiä tässä perkaavan Meduzan mukaan Ivanovit ovat tavanneet lomailla elokuussa Ranskan Rivieralla vuodesta 2010 lähtien.

Sähköpostiaineiston perusteella perhe törsäsi vuosina 2013-2018 yhteensä 850 000 euroa huviloiden ja huvijahtien vuokriin. Vuonna 2011 Ivanovit ostivat Ranskassa käytettäväksi vuosimallin 2001 Rolls Royce Corniche -avoauton. Auto maksoi silloin 120 000 euroa ja sen entisöintiin käytettiin laskujen mukaan vielä 75 000 euroa.

Navalyin kotisivuilla huomautetaan, että yksin vuonna 2017 perheen Rivieran loman laskut olivat yhteensä liki 300 000 euroa. Niihin kuului muun muassa viikoksi 93 000 eurolla vuokrattu huvijahti ja helikopterikentällä varustettu huvila, jonka kuukausivuokra on 170 000 euroa.

Rahaa puolustusministeriön alihankkijalta

Apulaispuolustusministeri Timur Ivanov vastaa muun muassa ministeriön alaisista rakennushankkeista. FBK:n hankkimien asiakirjojen perusteella näyttää siltä, että perheen omaisuutta on kartutettu ministeriön käyttämien yhtiöiden avulla.

Svetlana Ivanova on sähköpostien perusteella hankkinut arvokoruja kuuluisalta pariisilaiselta korusepältä jopa sadoilla tuhansilla euroilla. Koruja ja niiden korjaustöitä ovat aineiston mukaan maksaneet toiset henkilöt ja yritykset, joiden joukossa on esimerkiksi Venäjän puolustusministeriön käyttämä urakoitsija Olimpsitistroi. Yhtiö on viime aikoina vastannut rakennustöissä Venäjän maan tasalle pommittamassa ja miehittämässä Ukrainan Mariupolissa. Timur Ivanov on esiintynyt Venäjän propagandavideoilla tarkistamassa Mariupolin rakennustöitä.

Sama yhtiö sattuu myös maksaneen liki 3 000 neliön palatsimaisen talokompleksin rakentamisesta Volgan rannalle Venäjän Tverin alueella. Kiinteistön pohjapiirrokset ja kirjeenvaihto arkkitehtien kanssa menivät kuitenkin Svetlana Ivanovan kautta. Timur Ivanov taas vieraili itse rakennuspaikalla.

Olimpsitistroin kerrotaan netonneen jo yli 17 miljardia ruplaa eli noin 230 miljoonaa euroa Mariupolin urakoilla. Yhteensä Olimpsitistroi on saanut viimeisen parin vuoden aikana yli 65 miljardia ruplaa eli noin 860 miljoonaa euroa erilaisista puolustusministeriön salaisiksi leimatuista rakennushankkeista.

– Osa näistä varoista on selvityksemme perusteella mennyt Ivanovin perheen henkilökohtaisten laskujen maksuun: marmoriin, rakennusmateriaaleihin, kaikkeen mitä siellä tarvittiin, Navalnyin kotisivuilla todetaan.

Kartanon rakennushankkeen laskut ovat menneet selvityksen mukaan Olimpsitistroi omistaja Dmitri Havroninin omistamille yhtiöille. Ivanov on myöntänyt myös kunniamerkit Havroninille ja hänen yhtiökumppanilleen.

Lisää palatseja

Tverin kartanonsa lisäksi Ivanoveilla on Moskovassa luksushuoneisto ja suoranainen palatsi. Timur Ivanovin kerrotaan hankkineen noin tuhannen neliön kokoisen 1800-luvulla rakennetun palatsin autonkuljettajansa nimissä olevan yhtiön kautta vuonna 2012 600 miljoonalla ruplalla eli silloisella kurssilla noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Sama yritys on paperilla vastannut palatsin massiivisista korjaustöistä. Kaikki niihin liittyvä aineisto laskuineen, tilauksineen ja kysymyksineen aina sisustusvalintoja myöten on kuitenkin mennyt Svetlana Ivanovan sähköpostiin.

Navalnyin julkaisemien sähköpostien joukossa on jopa yksityiskohtainen selvitys Svetlana Ivanovan jättisummilla hamstraamien arvotaulujen ja ikonien sijoittamisesta palatsin eri huoneisiin.

Sähköpostien perusteella Ivanovien viehtymys Rolls Royceihin näkyy myös Moskovassa. Siellä pariskunnalla on käytössään 17 miljoonalla ruplalla eli noin 225 000 eurolla hankittu Rolls Royce Ghost ja hiljattain 20 miljoonalla ruplalla eli yli 260 000 eurolla ostettu G-sarjan Mercedes Benz.

Timur Ivanov on nykyisin pakotelistalla. Hän on kuitenkin eronnut paperilla vaimostaan ja Svetlana Ivanova matkustelee yhä vapaasti Euroopassa. Artikkelissa vedotaankin viranomaisiin, jotta myös Ivanovalla määrättäisiin pakotteet.

Selvityksen mukaan Ivanova saapui Pariisiin tämän vuoden maaliskuun 17. päivänä ja meni lentokentältä suoraan häkellyttävän kalliista koruistaan tunnetun Joel Arthur Rosenthalin koruliikeeseen. Samana päivänä Ukrainan Mariupolin draamateatterin raunioista kaivettiin Venäjän ilmaiskun surmaamien satojen sinne suojautuneiden siviilien ruumiita.