Kremlissä kuohuu ja Vladimir Putin näyttää yhä eristyneemmältä

Venäjän Wagner-joukkojen johtaja Jevgeni Prigozhinin raivokas purkaus Venäjän puolustusministeriön ja vakituisen armeijan johdosta on asiantuntijoiden mukaan oire laajemmista ongelmista ja kuohunnasta Kremlissä.

Prigozhin on julkaissut videon, jossa hän poseeraa väitetysti juuri menehtyneiden sotilaidensa ruumiiden kanssa Ukrainassa ja haukkuu kiroillen puolustusministeri Sergei Shoigun ja yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimovin.

Prigozhinin tapausta kommentoiva eturivin Venäjä-tuntija, professori Sergei Radtshenko huomauttaa myös Moskovan ytimestä viime aikoina tulleista mielikuvituksellisista lausunnoista. Hän nostaa esiin erityisesti diktaattori Vladimir Putinin oikeana kätenä pidetyn Nikolai Patrushevin oudot puheet sekä myös tämän viikon lennokki-iskut Kremliin.

– Kun katsoo Patrushevin harhaista salaliittoteoriointia, Prigozhinin raivoamista Shoigulle ja Gerasimoville ja lennokki-iskua Kremliin, alkaa tuntua yhä enemmän siltä kuin Venäjä olisi jo jotenkin tuuliajolla, arvostetun Johns Hopkins -yliopiston kansainvälisten suhteiden professori Radtshenko sanoo Twitterissä.

– Putin on yhä siellä korkeuksissaan, kaiken yläpuolella ja entistä eristäytyneempänä. Nämä kokit keittävät vielä kokoon varsin mausteisia annoksia, hän jatkaa, veistellen ”Putinin kokkina” tunnetusta Prigozhinista.

Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeriltä ja entiseltä FSB-johtaja Patrushevilta on kuultu viime aikoina yhä hullummaksi käyviä lausuntoja Ukrainan sodasta ja länsimaista. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

Kovan linjan haukkana tunnetun Patrushevin vaikutusvallan Putiniin on arvioitu kasvaneen presidentin viime vuosien eristäytymisen aikana. Sen myötä Putin on tiettävästi tavannut yhä vähemmän venäläisittäin maltillisina pidettyjä valtaeliitin jäseniä ja keskittynyt kuuntelemaan sotilas- ja tiedustelutaustaisia lähipiiriläisiään.

”Itsetuhomoodi”

Jevgeni Prigozhin ilmoitti hieman videopurkauksensa jälkeen yllättäen Wagner-joukkojen vetäytyvän Bahmutista toukokuun 10. päivään mennessä ammuspulan ja tykistötuen puutteen takia. Tästä hän syytti taas Venäjän sodanjohtoa.

Moskovan RUDN-yliopiston apulaisprofessorina aiemmin toiminut Venäjä-asiantuntija Aleksander Djokic katsoo, ettei suuren mediahuomion keskellä jatkuvasti paistattelevan Wagner-päällikön toiminta ole suunniteltua tai kulisseista ohjailtua. Hän luonnehtii Twitterissä Prigozhinin siirtyneen ”itsetuhomoodiin”.

– Tältä näyttää, kun rapistuva autokratia antaa sotimisen mafian hoidettavaksi, Djokic lataa.

Hän näkee Prigozhinin toiminnan oireena Venäjän hallintoa vaivaavasta taudista.

– Venäjällä on aina vältelty vastuuta ja siirretty sitä alaspäin – esimiehiltä alaisille tai vihollisiksi mielletyille virkamiehille. Kun sanoin aina, tarkoitan sitä. Näin Venäjän byrokratia on toiminut aina 1700-luvulta lähtien.

Asiantuntijan mukaan joku on saatava syntipukiksi Venäjän epäonnistuneelle talvi- ja keväthyökkäykselle. Djokicin mielestä Prigozhinilla on eniten menetettävää, koska hän on mukana epävirallisessa roolissa ja koska virallinen turvallisuuskoneisto vihaa häntä.

Djokic katsookin Prigozhinin tekevän nyt sen, mitä hän voi.

– Hän lähtee täyteen julkiseen konfliktiin vihollisinaan pitämiään puolustusviranomaisia ja komentajia vastaan.

Tämä ei tutkijan mukaan istu Vladimir Putinin Kremlin tyypilliseen hallintotapaan. Hän toteaakin Jevgeni Prigozhinin rikkovan nyt sääntöjä pelastaakseen oman nahkansa.

Venäjän presidentin on jo pitkään kerrottu suosivan asetelmaa, jossa hänen alaisensa kilpailevat keskenään. Tämän on katsottu ylläpitävän tasapainoa Kremlin hovissa. Ukrainan sodan paineessa hallintotapa on kuitenkin osoittautunut hankalaksi. Sotkut ovat valuneet julkisuuteen ja rintamalle asti. Eliitin kilpailun on arvioitu olevan yksi syy venäläiskomentajien ahkeraan kierrätykseen Ukrainassa.

– Wagner ja Prigozhin ovat aina edustaneet ongelmaa yhtenäiselle sotilasjohdolle tässä sodassa. Putin tykkää käyttää kilpailevia klikkejä vallan säilyttämiseen, mutta tämä on varsin tuhoisaa sotilasoperaatiossa, FPRI-ajatushautomon tutkija Rob Lee arvioi.

Jos sattuukin käymään niin, ettei Wagner vetäydykään vaan valtaa loputkin Bahmutista, johtaa se taas Leen mukaan uusiin riitoihin.

– Prigozhin ottaisi kaiken kunnian itselleen ja painottaisi, etteivät Venäjän armeija tai sen johtajat vallanneet yhtäkään kaupunkia tai saavuttaneet päätavoitteitaan talvihyökkäyksessä. En ole varma, miten innoissaan Shoigu ja Gerasimov tästä mahdollisuudesta ovat.

