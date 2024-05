Katusovitteluun tulvii nuoria ovista ja ikkunoista

Aseman Lapset ry on 1990 perustettu järjestö, joka jalkautuu nuorten pariin ja ratkoo nuorten ongelmia esimerkiksi sovittelun keinoin. Tiimivastaava Heikki Turkka Helsingistä kertoo, että kysyntää nuorten konfliktityölle riittää. Asiakkaita on Turkan mukaan tulossa ovista ja ikkunoista.

– Kiusaaminen koulussa on saattanut edetä siihen, että somessa on levitetty loukkaavaa materiaalia, on pahoinpitelyitä ja muita erilaisia kiusaamisen muotoja. Nämä ovat päässeet tosi pahaksi, ja niitä sitten yhdessä selvitellään nuorten vanhempien kanssa, Heikki Turkka kertoo.

Turkka kertoo, että Aseman Lasten katusovittelutyö tulee usein tilanteeseen, jossa vanhemmat ovat enemmän loukkaantuneita kuin asianosaiset lapset.

– Asiat pysyy usein niin pitkään aikuisilta piilossa, että lopulta ollaan niin loukkaantuneita että asian sopiminen vaikeutuu. Niin hassulta kuin se tuntuukin, on usein aikuisista kiinni saadaanko nuorten konflikti lopulta sovittua, Turkka sanoo.

Pääsääntöisesti Aseman lapset tekee rinnalla kulkevaa ja korjaavaa työtä tekijöiden parissa. Työssä pyritään palauttamaan konflikteihin ajautuneet nuoret heidät yhteiskunnan jäseniksi. Jos vaikka nuori on tehnyt useita rikoksia, poliisi ottaa meihin Aseman Lapsiin yhteyttä.

– Me rakennetaan ensin luottamus nuorten kanssa. Nuoret ovat kuulleet siihen mennessä aika monta kertaa mokanneensa, joten me tarjoamme näkökulmaa siihen että tulevaisuus ei vielä ole menetetty, Turkka sanoo.

Yli solmukohdista

– Jos on sellaisia tapauksia jossa on tapahtunut paljon kaikkea, niin otetaan käyttöön katusovittelu. Siihen saadaan perheet mukaan ja myös sosiaalityöntekijät, sovittelutoimisto ja poliisi ovat yhteistyössä mukana. Poliisi ottaa usein yhteyttä meihin kun he ovat oman osansa tehneet. Katusovittelutyössä poliisi hoitaa rikosasian ja jälkihoito jää meille, Turkka kuvaa.

Heikki Turkka Rautatientorilla Helsingissä. / LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Turkan mukaan katusovittelu on paikka, jossa nuorilla on mahdollisuus sovittaa omat hölmöilyt ja säilyttää sillä tavalla kasvonsa, että paluu yhteiskuntaan on mahdollinen.

– Yritetään palauttaa tilanne mahdollisuuksien mukaan sellaiseksi, millainen se oli ennen hölmöilyä.

Viimeksi Turkka sovitteli konfliktia, jossa koulussa oli ollut pitkään kähinää, ja sitten toiminta oli siirtynyt someen.

– Tähän sovitteluun otettiin koulusta mukaan kuraattori ja huoltajat. Tehtiin niin sanottu käyttäytymissopimus. Nuoret usein tuntee toisensa, aika harvoin ketään ventovierasta lähdetään hakkaamaan. Käyttäytymissopimus voi olla sellainen että moikataan kun nähdään koulun käytävällä, mutta ei tarvi jäädä juttelemaan. Ei pakoteta ketään kavereiksi mutta rohkaistaan normaaliin arkeen esimerkiksi koulussa, Turkka kertoo.

Aseman lapsilla on koulukiusaamistyötä useassa eri kunnassa. Esimerkiksi Helsinki, Espoo, Vantaa, Lohja, Uusikaupunki, Järvenpää, ja nyt tulossa mukaan ovat Pornainen ja Mäntsälä.

Aseman Lapset tekevät jalkautuvaa sovittelutyötä mahdollisuuksien rajoissa myös muissakin kaupungeissa.

– Pyritään auttamaan aina kuin pystytään joka puolella. Meitä tarvitaan tosi vaikeiden konfliktien ratkaisemiseen. Vaikeissa tapauksissa konfliktia on ollut koulussa, vapaa-ajalla ja esimerkiksi kauppakeskuksissa, Turkka avaa.

Resurssipula haasteena

Resurssit ovat Aseman Lasten työssä Turkan mukaan liian vähäiset.

– Järjestöt tulee olemaan jatkossa heikossa asemassa kun sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA lakkautetaan. Nuorten rikollisuus kuitenkin on nousussa. Järjestöt kuitenkin tuovat hyvinvointia mitä ei saada muualta, Turkka sanoo.

Stea lopetetaan nykytiedon mukaan jossain vaiheessa kokonaan ja järjestöjen rahoitus tulee silloin suoraan valtion kassasta.

– Koko Aseman Lasten budjetti on nyt kolme miljoonaa euroa ja mun tiimin rahoitus 1,2 miljoonaa. Varsinkin koulukiusaamistyön tulevaisuuden näen erityisen haavoittuvana. Kun projektit loppuu niin häviää myös osaaminen. Tämä johtuu siitä, että meillä työntekijät etsivät pian uutta työtä, jossa on varmempi jatkuvuus, Turkka kertoo.

Aseman Lapsille tulee Turkan mukaan koko ajan asiakkaita ovista ja ikkunoista, ja erityisesti huoltajat ilmaisevat huoltaan omien nuorten tilanteista.

– Joudutaan jo nyt tarjoamaan ei oota aika paljon. Vakinaistaminen ja rahoituksen turvaaminen ois tärkeää. Konfliktinratkaisijan ammatti on aivan erityinen, siinä kestää vuosi kouluttaa uusi työntekijä katusovittelutyöhön, Turkka sanoo.

– Meillä on myös neljä kokemustaustaista työntekijää, jotka ovat itse luopuneet päihteistä ja rikoksista. He ovat innostuneet jeesaamaan nuoria, ja nuoret uskovat työhön paljon enemmän kun mukana on kokemustaustaisia. Tästä syystä olen aina ollut verkostotyöntekijä. Kukaan ei pysty ratkaisemaan näitä vaikeita tilanteita yksin, vaan tarvitaan monenlaista näkökulmaa ja osaamista.

Poliisi mukana

2011 toteutettiin laaja poliisin rakenneuudistus ykkönen ja alettiin kehittämään ennaltaehkäisevää työtä. Asemat Lapset oli sopiva kumppani ennaltaehkäisevään työhön, jossa pystyttiin toteuttamaan sovittelua poliisin toiveiden mukaan.

– Kaksi meidän työmuodoista on sellaisia, joissa huomioidaan erityisesti poliisin toiveita. Yksi on niin sanottu Pasila-työ, missä tehdään rikosasioissa yhteistyötä. Toinen on K0-työ, missä puututaan tosi kompleksisiin ja vaikeisiin kiusaamistapauksiin. Poliisin tehtävä ei kuitenkaan ratkaista konflikteja vaan ratkaista rikoksia. Aseman Lapset kykenee tuomaan vastuuta sovittelulla ja rinnalla kulkemisella, ja yhteistyötä tehdään myös sosiaalityön ja perheiden kanssa, Turkka sanoo.

Yhteistyö poliisin ja Aseman Lasten välillä on saumatonta. Ylikonstaapeli Leea Virkkunen toimii Helsingin poliisilaitoksen valvonta ja ennalta estävässä toiminnossa.

– Kaikki sovittelu nähdään poliisissa myönteisenä. Etenkin mitä tulee nuoriin. Katusovittelun valtti on nopeus, koska nuorten elämä on usein aikuisten vinkkelistä lyhytjänteistä. Nuorten aikakäsitys poikkeaa meidän aikakäsityksestä ja syystä nopea reagointi on tärkeää, jotta tilanteet eivät pääsisi eskaloitumaan, Virkkunen sanoo.

Willari-polkupyöriä Walkers-talon edustalla Helsingissä. Willarit ovat kohtaamisvälineiksi tuunattuja polkupyöriä, jotka menevät sinne, missä nuoret ovat. / LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Nuorten konfliktien tiimoilta poliisissa tehdään laaja-alaisesti yhteistyötä eri järjestöjen ja viranomaistahojen kanssa. Esimerkiksi sosiaalityö on mukana poliisin toiminnassa.

– Luonnollisesti meillä viranomaisilla on vähän erilainen tulokulma kuin järjestöillä, mutta toki myös me tavataan nuoria julkisessa ja puolijulkisessa tilassa. Jalkaudutaan monesti samoihin paikkoihin järjestöjen kanssa ja pystytään siten jakamaan yhteistyössä sama tilannekuva, Virkkunen avaa.

Poliisin ennalta estävä työ on hyvin laaja-alaista. Työssä pyritään muun muassa ratkaisemaan nuorten välisiä konflikteja yhteistyössä koulujen ja myös rikostutkinnan kanssa. Huolenaiheena on Virkkusen mukaan se, että poliisin työ loppuu usein ikään kuin kesken.

– Aseman Lapset voivat ottaa roolia silloin, kun pyritään turvaamaan koulujen arkea. Tämä on erityisen tärkeää sellaisissa asioissa, joissa koulun omat voimavarat eivät riitä.

Monialainen yhteistyö viranomaisten ja järjestöjen kanssa on keskeistä jatkossakin.

– Meidän pitäisi olla ketterämpiä, koska nuorten asiat eskaloituvat nopeasti pahempaan suuntaan. Mitä nopeammin erilaisiin konfliktitilanteisiin päästään puuttumaan, sitä vähemmän ne eskaloituvat, Virkkunen sanoo.

Kiireetön kohtaaminen

– Syyllistämätön ja kiireetön kohtaaminen on nuorten asioissa tärkeää. Tällä tavoin voidaan erottaa ne hölmöt teot tekijästä, Turkka sanoo.

– Minun visioni on aina ollut että se, mitä me nähdään työssä, tulisi laajemmin näkyväksi yhteiskunnassa. Juuri tällaisessa rakenteiden välissä tehtävässä työssä löydetään ja havainnoidaan asioita, joista lakisääteisten palveluiden kehittämisessä olisi valtavasti hyötyä.

Vastaanotto Aseman Lasten työlle on ollut yleisesti hyvä, ja järjestön kanssa halutaan tehdä yhteistyötä.

– Tarkoitus ei ole etsiä virheitä vaikka me nähdäänkin ne. Tarkoitus on vaan auttaa, ei etsiä virheitä, Turkka sanoo.