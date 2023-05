Mitä ihmettä Vladimir Putinin lähimmälle miehelle tapahtui? ”Hän on tullut hulluksi”

Venäjän vaikutusvaltaisen turvallisuusneuvoston sihteeri ja entinen turvallisuuspalvelu FSB:n johtaja Nikolai Patrushev on monien Venäjä-tuntijoiden mukaan diktaattori Vladimir Putinin lähin mies Kremlissä. Kovan luokan haukkana tunnetun Patrushevin vaikutusvallan presidenttiin on kerrottu olevan suurta ja hänen asemansa on arvioitu vain kasvaneen Putinin viime vuosien eristyksen aikana.

Aiemmin vain verrattain vähän julkisuudessa ollut Patrushev on noussut viimeisen vuoden aikana näkyväksi kommentaattoriksi Venäjän mediassa. Lausuntojen yhä mielikuvituksellisemmiksi käyvät sisällöt ovat kuitenkin saaneet monet eturivin asiantuntijat kysymään, onko ”Venäjän vaarallisimmaksi mieheksikin” luonnehdittu Patrushev suorastaan menettänyt järkensä.

– Jotkus saattaisivat sanoa, että hän hämää, että kyseessä on jonkinlainen outo teatraalinen esitys tai ehkä trollioperaatio, vaikkapa vihollisen hämäämiseksi. Minä olen kuitenkin sitä mieltä, että hän on oikeasti tullut hulluksi, arvostetun Johns Hopkins -yliopiston kansainvälisten suhteiden professori ja Venäjä-asiantuntija Sergei Radtshenko sanoo Twitterissä.

Samoilla linjoilla on esimerkiksi Stanfordin yliopiston emeritusprofessori Gregory Freidin.

– Laimentamatonta paranoiaa. Patrushev elää vainoharhaisessa kuplassa ja on saanut vakuutettua Putinin sinne seurakseen, hän päivittelee.

Sergei Radtshenko jatkaa arvionsa koskevan vain Patrushevia. Valtaosa muista erikoisia puhuvista Kremlin sisäpiiriläisistä kuuluu hänen mukaansa ”feikkaajiin”.

Patrushevin lisäksi mielikuvituksellisia kommentteja on viime aikoina laukonut myös muun muassa Venäjän entinen pitkäaikainen pääministeri, Putinia ”välikaudella” presidenttinä tuurannut Dmitri Medvedev.

Professorit kommentoivat Nikolai Patrushevin Moskovan hallintoa lähellä olevalle venäläislehti Izvestijalle antamaa haastattelua. Verkkouutiset kertoi siitä tässä. Haastattelussa Patrushev esimerkiksi keittää kokoon erikoisia salaliittoväännöksiä Venäjää uhkaavista ”anglosakseista, jotka herättivät uusnatsistisen ideologian henkiin uudelleen ratkaistakseen nykypäivän geopoliittisia ongelmia”.

Haastattelun kenties erikoisin osa on pitkä purkaus siitä, kuinka ”anglosaksisen venäläisvastaisuuden” syynä onkin todellisuudessa amerikkalaisten halu kaapata Venäjän kansallisomaisuus ja raaka-aineet vettä myöten ilmastotoimien varjolla. Patrushev myös muun muassa sanoo, että koko Eurooppa on pian vailla puustoa eikä voi selvitä ilman venäläistä energiaa.

Sitten Kremlin sisäpiiriläinen menee vielä pidemmälle. Kaiken takana kummittelee hänen mukaansa Yellowstonen supertulivuori Yhdysvalloissa. Patrushev kertoo amerikkalaisten pelkäävän sen purkautumista ja tästä seuraavaa suorastaan apokalyptista tapahtumaketjua.

– Muuten, eräät amerikkalaiset väittävät, että mahdollisen purkauksen aikaan turvallisimmat paikat ovat Itä-Eurooppa ja Siperia. Ilmeisesti tässä on vastaus kysymykseen, miksi anglosaksieliitit haluavat niin kovin anastaa tämän [Venäjän] sydänmaan, Patrushev sanoo.

Venäjä-kirjailija ja arvostetun Royal United Services Institute -ajatushautomon vieraileva tutkija Samuel Ramani sanoo haastattelun tarjoavan ikkunan siihen, mitä eräs Vladimir Putinin vaikutusvaltaisimmista neuvonantajista ajattelee. Hän toteaa vuodatuksen olevan suorastaan ”pelottavan raiteiltaan”.

– Muistutus siitä, etteivät realistiset impulssit ohjaa ajattelua elintärkeistä turvallisuusasioista Kremlissä, Ramani sanoo Twitterissä.

LUE MYÖS:

Hämmentävää puhetta Kremlistä: USA haluaa valloittaa Venäjän suojautuakseen supertulivuorelta

Hän on ”Venäjän vaarallisin mies” – Vladimir Putinin lähimmän toverin valta kasvaa



Omg this Patrushev interview is crazy like you have not seen. Some might say he’s faking it, that’s it is some kind of a bizarre theatrical performance, or a trolling operation, perhaps to confuse the adversary. I think, however, that he is actually clinically insane. https://t.co/iWKW0fpC8n — Sergey Radchenko (@DrRadchenko) May 3, 2023

Nikolay Patrushev just published a scarily unhinged interview with Izvestia A look into the mind of one of Vladimir Putin's more influential advisors /1 — Samuel Ramani (@SamRamani2) May 3, 2023

You can read the interview in Russian here. A reminder that realist impulses do not guide thinking inside the Kremlin about vital security issues https://t.co/AETAI4OoEG — Samuel Ramani (@SamRamani2) May 3, 2023