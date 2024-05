Tämän vuoden lämpöennätys meni rikki

Maanantaina on mitattu tämän vuoden toistaiseksi korkein lämpötila, kertoo Foreca uutisessaan.

Vuoden uusi lämpöennätys mitattiin maanantaina Satakunnassa. Kankaanpään Niinisalon lentokentän havaintoasemalla lämpötila kohosi jo 22,9 asteeseen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Vuoden aiempi korkein lämpötila oli Helsingin Kumpulassa 4. toukokuuta mitattu 22,3 astetta.

Uusia tämän vuoden lämpöennätyksiä on luvassa lisää viikon edetessä.

– Tällä viikolla aurinkoisessa säässä päivät lämpenevät edelleen, joten vuoden korkein lämpötila menee todennäköisesti uusiksi useampana päivänä. Seuraava mahdollisuus on jo tiistaina, kun maan etelä- ja länsiosassa on laajalla alueella 18–23 astetta. Keskiviikosta alkaen yli 25 astettakin on mahdollista, varsinkin paikoin maan länsi- ja eteläosassa, ennustaa Forecan meteorologi Anna Latvala.