Aiotko sijoittaa osakkeisiin? Älä tee tätä virhettä

Onko tilillesi kertynyt ylimääräistä rahaa, jota et tarvitse käyttöösi lähitulevaisuudessa?

Kuten tiedetään, pankkitilillä ei kannata makuuttaa ylimääräisiä rahoja kuin yllättäviin menoihin tarvittavan puskurirahaston verran. Tämä johtuu siitä, että käyttö- ja säästötileillä talletukset eivät kasva korkoa ollenkaan tai niille maksettava korko on matala.

Osakesijoittamista on perinteisesti pidetty hyvänä keinona varallisuuden kartuttamisessa. Samalla ylimääräiset säästöt voivat tuottaa omistajalleen säännöllisiä tuloja esimerkiksi osinkojen muodossa.

Nykyään osakesijoittamisen aloittaminen on helppoa. Yksinkertaisimmillaan se tapahtuu verkkopankin kautta vain muutamalla painalluksella.

Verkkouutisten haastatteleman OP-ryhmän säästämisen ja sijoittamisen asiantuntijan Tiina Routamaan mukaan on kuitenkin olemassa tiettyjä asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota ennen osakesijoittamisen aloittamista.

Niitä ovat omat tavoitteet ja sijoitusaika eli sijoitettavan pääoman määrä ja tavoitesumma ja ajallinen, maantieteellinen sekä toimialakohtainen hajautus.

Ennen sijoittamisen aloittamista kannattaa myös pohtia, millä välineellä aikoo sijoittaa osakkeisiin: osakesäästötilillä vai arvo-osuustilillä?

Siihen ei ole Routamaan mukaan olemassa yksiselitteistä ohjetta, millaisilla summilla aloittelevan osakesäästäjän kannattaa lähteä liikkeelle.

– Nykyiset palvelut ja kulut mahdollistavat pienten erien ostamisen, summan voi siis suhteuttaa hyvin omaan talouteen, kun minimiä ei ole. Tietysti osakkeita ostetaan kappaleissa, jolloin osakkeen hinta ja kappalemäärät pitää ynnäillä.

Jos on aina jokin kiinteä pieni summa, osakkeissa voi Routamaan mukaan olla helpompi väline rahastot, jotka kokoavat osakkeita yhteen.

– Rahastosäästämisen voi aloittaa kympeillä, osakesijoittamisen satasilla, Routamaa vinkkaa.

Hänen mukaansa aloittelijalle turvallisimpia sijoituskohteita ovat hajautetut kohteen, kuten ETF:t ja rahastot. Routamaan mukaan nämä ovat hyviä vaihtoehtoja kokeneellekin sijoittajalle sille osalle varoja, jota itse ei aktiivisesti halua tai ei ole järkevääkään hoitaa.

– Monelle voi olla vaikea seurata toimialoja, kuten uusiutuva energiantuotanto tai tekoäly, jolloin on tehokkaampaa antaa hajautus perinteisten rahastojen tai ETF:ien vastuulle. Kun osaaminen ja säästösumma kasvaa, voi tutkia ja poimia kiinnostavia osakkeita hajautettujen ratkaisujen rinnalle.

Sijoittamisessa pääsee alkuun pienilläkin summilla. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Ymmärrä aina, mihin sijoitat

On olemassa tiettyjä virheitä, joita aloittelevan osakesijoittajan ei aikakaan kannata tehdä. Routamaa luettelee niistä tyypillisimmät.

– Monelle voi olla houkutus lähteä tuttavan hehkuttamaan kohteeseen. Näkemyksiä on niin paljon kuin sijoittajiakin, ja kannattaa yhtiöissä ja toimialoissakin kurkata analyytikon näkemys asiasta. OP:lla on kattava osakeanalyysi kotimaisista ja ulkomaisista osakkeista, joiden lukeminen vertaisvinkkien lisäksi on hyödyllistä neutraalin näkemyksen saavuttamiseksi.

Toinen tyypillinen virhe on se, jos sijoittajana et tiedä lainkaan, mitä olet ostamassa.

– Laitat suhteettoman suuren osan säästöistäsi yhden kortin varaan, josta et ole perillä. Tietynlainen ahneus, FOMO eli ”fear of missing out” eli lähdet jonkun hypetetyn sijoituskohteen perään, jossa on nähty hurjaa kurssinousua.

Lopulta tässä ei ole Routamaan mukaan paljoa voitettavaa, mutta sitäkin enemmän hävittävää.

– Ymmärrä aina, mihin sijoitat, Routamaa painottaa.

Perinteisesti on ajateltu, että osakesijoittaminen on pitkässä juoksussa hyvä tapa vaurastua.

– Osakkeet ovat omaisuusluokka, jolla pitkällä aikavälillä pärjätään parhaiten inflaatiota vastaan. Viime vuosina on huomattu entistä paremmin hajautuksen merkitys, kun esimerkiksi kotimaiset osakkeet ovat olleet huomattavan alavireisiä suhteessa esimerkiksi Pohjois-Amerikkalaisiin osakkeisiin.

Tämä on Routamaan mukaan saanut monet sijoittajat pohtimaan hajautusten hyötyjä.

– Sikäli kannattaakin olla horisontissa tavoite rakentaa salkku, jossa on esimerkiksi perinteisiä maantieteellisesti hajautettuja rahastoja, hajautettuja tai teemoihin painottuvia ETF.iä sekä lisäksi huolella poimittuja kotimaisia ja ulkomaisia osakkeita.

