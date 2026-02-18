Kremlin propagandisti uhoaa jälleen ydinaseilla

Venäjän tunnetuimpiin propagandisteihin lukeutuva Vladimir Solovjov on jälleen pauhannut ydinaseista Rossija 1 -kanavan keskusteluohjelmassa.

Venäjän pääkanavan propagandaohjelmassa keskusteltiin viime viikolla järjestetystä Münchenin turvallisuuskonferenssista, johon maailman johtajat kokoontuivat.

Vladimir Solovjov oli ilmeisesti pettynyt Münchenissä kuultuihin puheenvuoroihin. Hän pohti ohjelmassaan, kannattaako Venäjän enää edes käydä minkäänlaista vuoropuhelua lännen kanssa.



– Ainoa kieli, jota he näyttävät ymmärtävän, on ydinaseiden kieli, Solovjov totesi.

Ydinaseilla uhkailu ei ole mitään uutta. Kreml turvautuu siihen, kun Ukrainalle luvataan lisää tukea ja aseistusta. Ydinaseet nostetaan propagandassa esiin myös silloin, kun rintamatilanne on Venäjälle hankala. Pelottelun ja uhkailun tavoitteena on saada länsimaat vähentämään tukeaan Ukrainalle.

Propagandisti jatkoi ohjelmassaan länsijohtajien ryöpyttämistä. Hänen mukaansa Münchenissä pidetyt puheet osoittivat, että länsi valmistautuu sotaan ja on vakuuttunut siitä, että sota on väistämätöntä.



– He lietsovat itseään sotakiihkoon.

Propagandisti Vladimir Solovjov on tunnettu räväköistä puheistaan. Hän on esimerkiksi väittänyt, että suomalaiset ovat aina kaivanneet takaisin osaksi Venäjän imperiumia. Solovjovin mukaan myös Porkkalan palautus Suomelle oli virhe.

Russian propagandist Solovyev: the "only language" the West understands is nuclear weapons. pic.twitter.com/RzILbFr7vB — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 18, 2026