Venäjän sotapropagandan tunnetuimpiin nimiin kuuluva Vladimir Solovjov on uhkunut voitontahtoa televisio-ohjelmassaan. Räväköistä ja sekavista lausunnoistaan tuttu Solovjov pauhasi tällä kertaa siitä, että Venäjä ei saa antaa periksi tuumaakaan tai osoittaa mitään hyvän tahdon eleitä muille.

– Kaikki sodat Venäjän kanssa päättyvät muutamaan ilmeiseen tulokseen: Puolan jakoon ja siihen, että venäläinen sotilas päätyy sen maan pääkaupunkiin, joka on päättänyt käydä sotaa Venäjää vastaan, tv-propagandisti julisti Venäjän valtiollisella Rossija 1 -kanavalla.

Solovjov vetosi ”toverien jälkeläisiin”, että Venäjä ei vetäydy. Tällä hän todennäköisesti viittasi Venäjän miehittämiin alueisiin Ukrainassa.

– Älkää toistako (Mihail) Gorbatshovin virhettä tällä kertaa, hän viittasi Neuvostoliiton viimeiseen johtajaan, joka lopetti Afganistanin sodan.

– Jos olemme edenneet ja nostaneet lipun, meidän on pysyttävä siellä loppuun asti, hän jatkoi.

Keskustelussa nousi esille myös Suomi.

– Ei hyvän tahdon eleitä. Oli huono idea, että (Nikita) Hruštšov teki aikoinaan hyvän tahdon eleen Suomea kohtaan, Solovjov totesi ja viittasi ilmeisesti Porkkalan vuokra-alueen aikaistettuun palauttamiseen Suomelle.

Porkkalan vuokra-alue oli alue, jonka Suomi joutui vuokraamaan Neuvostoliitolle 50 vuoden ajaksi Moskovan välirauhansopimuksen nojalla vuonna 1944. Alue käsitti Porkkalanniemen ja Upinniemen ympäristön, ja se oli Neuvostoliiton hallussa vuosina 1944–1956.

Russian propagandist Solovyev said that "any war with Russia ends with a few obvious results – the partition of Poland and the fact that a Russian soldier ends up in the capital of a country that has decided to go to war with Russia."

