Kremlin mukaan Geneven sopimus ei koske amerikkalaisvankeja

Venäjän presidentin puhemies Dmitri Peskov sanoo, ettei sotavankien kohtelua määrittävät Geneven sopimukset kosketa venäläisjoukkojen haltuun saamia Ukrainan armeijan amerikkalaissotilaita, kertoo CNN. Venäjän televisiossa on jo aiemmin keskusteltu amerikkalaisten sotavankien teloittamisesta, mistä Verkkouutiset on kertonut tässä.

– En tiedä, missä heitä pidetään ja kuka heidät tuomitsee. Mutta ainoa mitä voin sanoa on, että he saavat syytteet ja he joutuvat oikeuden eteen, Peskov sanoi CNN:lle

Peskov ei myöskään sulkenut pois kuolemantuomion mahdollisuutta. Hiljattain Donetskissa tuomittiin kuolemaan Ukrainan armeijassa palvelleet kaksi brittiä ja yksi marokkolainen, mistä Verkkouutiset kertoi tässä.

Venäjä käyttää niin sanottuja Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltoja” kuolemantuomioiden langettamiseen, koska Venäjällä ei ole enää käytössä kuolemantuomiota. Vladimir Putin tunnusti ”kansantasavaltojen” itsenäisyyden juuri ennen suurhyökkäyksen määräämistä Ukrainaan.

Venäläiset vangitsivat kesäkuun puolivälissä Harkovan pohjoispuolella käydyn taistelun yhteydessä kaksi Ukrainan vakinaisen armeijan amerikkalaisvapaaehtoista, alabamalaiset Alexander John-Robert Drueken ja Andy Tai Ngoc Huynhin. Heidät on tiettävästi viety Donetskiin, jossa RT (entinen RussiaToday) haastatteli heitä 17. kesäkuuta 2022.