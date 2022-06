Venäjän TV:ssä puhuttiin amerikkalaisten teloittamisesta – USA:n evp-amiraalilta synkkä varoitus

Venäläisjoukot saivat kaoottisessa taistelussa sotavangeiksi kaksi Ukrainan vakinaisessa armeijassa palvelevaa vapaaehtoista amerikkalaissotilasta Harkovan alueella 9. kesäkuuta 2022. Kyseessä ovat alabamalaiset 39-vuotias Alexander John-Robert Drueke ja 27-vuotias Andy Tai Ngoc Huynh.

Venäjän ykköskanavan propagandisti Vladimir Solovjov spekuloi avoimesti heidän teloittamisellaan televisio-ohjelmassaan ”Ilta Solovjovin kanssa”.

– Nyt näyttää siltä, että kaksi amerikkalaista on saatu kiinni. Voin vain kuvitella, mitä nyt tapahtuu. The Telegraph kirjoittaa, että venäläiset ovat vanginneet kaksi amerikkalaista taistelijaa Ukrainassa, Robert Drueken ja Andy Huynh’in. Molemmat heistä ovat palvelleet Yhdysvaltain armeijassa ja molemmat matkustivat Ukrainaan. Nyt ymmärtääkseni on tulossa oikeudenkäynti, ja ennakkotapauksiin perustuen heitä odottaa kuolemantuomio.

Solovjov viittaa The Telegraphiin, joka todellakin otsikoi amerikkalaistaistelijoiden [fighters] vangitsemisesta. Solovjov kääntää tämän sinänsä oikein venäjäksi ”boetš” (боец), joka tarkoittaa myös nyrkkitappelijaa tai puolisotilaallisten joukkojen jäsentä.

Studiovieraana ollut duuman edustaja, kenraali Andrei Guruljov vastasi Solovjovin ehdotukseen kuolemantuomiosta seuraavasti:

– Kyllä, ei ole muita vaihtoehtoja.

Tätä televisiokeskustelua on kommentoinut Twitterissä myös entinen Naton ja Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen komentaja, amiraali evp. James Stavridis.

– Tehtyjen väärinarviointien meressä, amerikkalaisten teloittaminen olisi aivan omaa luokkaansa. Mieti kahdesti, Venäjä.

In a sea of misjudgments, executing Americans would be in a class of its own. Think twice, Russia https://t.co/dhAYvXeDRE

— Admiral James Stavridis, USN, Ret. (@stavridisj) June 16, 2022