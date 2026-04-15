Nato-mailta 60 miljardia tukea Ukrainalle, sanoo Mark Rutte

Naton pääsihteerin mukaan Ukrainan tukitaakka jakautuu epätasaisesti Nato-maiden kesken.
Saksan Boris Pistorius ja Naton Mark Rutte Berliinissä keskiviikkona. / AFP / LEHTIKUVA / KAY NIETFELD
Naton pääsihteeri Mark Rutte on luvannut, että puolustusliiton jäsenmaat antavat Ukrainalle 60 miljardia Yhdysvaltain dollaria sotilaallista tukea vuoden 2026 aikana.

Rutte kertoi asiasta Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksen avajaistilaisuudessa Berliinissä keskiviikkona.

– Meidän on varmistettava, että Ukraina saa tarvitsemaansa tukea. Kaikkien liittolaisten on investoitava enemmän saavuttaakseen 60 miljardin Yhdysvaltain dollarin tavoitteen, 60 miljardin Yhdysvaltain dollarin turvallisuus- ja puolustustuen Ukrainalle tänä vuonna, Rutte sanoi asiasta kertovan Ukrainska Pravdan mukaan.

Rutten mukaan rahoituksen prioriteetteja ovat ilmapuolustus, droonit ja pitkän kantaman ammukset. Hän mainitsi myös, että Naton jäsenvaltioiden Ukrainalle ostamien Yhdysvaltain aseiden PURL-mekanismi jatkuu vuonna 2026.

Mark Rutte kiinnitti puheenvuorossaan huomiota myös siihen, että kustannukset jakautuvat epätasaisesti Ukrainaa tukevien Nato-jäsenmaiden kesken.

– Naton Ankaran-huippukokousta silmällä pitäen meidän on myös edistyttävä oikeudenmukaisemman ja ennustettavamman lähestymistavan varmistamisessa Ukrainan puolustustoimien tukemiseksi, Rutte sanoi.

– Liian harvat maat kantavat liikaa taakkaa, ja tähän on puututtava. Ukrainan taistelun tukeminen on tärkeää. Yhtä tärkeää kuin aina ennenkin.

Ukrainan tukemista koordinoiva ryhmä koostuu noin 50 maasta, jotka koordinoivat materiaalituen toimittamista Ukrainaan. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Ison-Britannian puolustusministeri John Healey ja Saksan puolustusministeri Boris Pistorius. Ukrainan tilannetta esittelee puolustusministeri Myhailo Fedorov.

