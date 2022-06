Brittisotilas tuomittiin kuolemaan – ”Halusin suojella Ukrainaa”

Britannian hallitus on tuominnut Venäjän tukeman Donetskin ”kansantasavallan” tuomioistuimen päätöksen langettaa kuolemantuomio kahdelle britille ja yhdelle Marokon kansalaiselle. He olivat sotavangeiksi taistellessaan Ukrainan asevoimien riveissä.

Ulkoministeri Liz Truss on kuvaillut päätöstä pöyristyttäväksi ja Geneven sopimuksen vastaiseksi.

Eräs tuomituista on Britannian asevoimissa aiemmin palvellut 48-vuotias Shaun Pinner, joka on asunut Ukrainassa jo vuodesta 2018 lähtien. Hän sanoi toimittaja Liz Cookmanin haastattelussa kyllästyneensä ruuhkiin ja 16-tuntisiin työpäiviin Lontoossa.

Pinner matkusti ukrainalaisten ystäviensä luo ja liittyi pian merijalkaväkeen. Tuomioistuimen väitteistä huolimatta hän ei ollut palkkasoturi, vapaaehtoistaistelija tai vakooja.

– He laittoivat minut laskuvarjokoulutukseen hyvin nopeasti. Kuudessa kuukaudessa sain ylennyksen ja suoritin merijalkaväen erikoisjoukkojen kokeen 46-vuotiaana, Shaun Pinner kertoi.

Sotilas meni naimisiin ukrainalaisen naisen kanssa ja muutti Mariupoliin.

– Koen, että minulla on tarve suojella ukrainalaista elämäntapaa, vaikka en ole ukrainalainen.

Sotilas oli Itä-Ukrainan rintamalla jo ennen Venäjän helmikuussa alkanutta suurhyökkäystä. Olosuhteet olivat karut taisteluhaudoissa, joissa puolustajat torjuivat separatistijoukkojen yöllisiä hyökkäyksiä ja yrittivät varoa miinoja ja ansoja.

Shaun Pinner sanoi pitävänsä Ukrainasta erityisesti kesällä ja viettäneensä runsaasti aikaa rannoilla ja puistoissa.

– Täällä on tietynlaista vapautta, joka puuttuu Britanniasta, Pinner totesi.

Sotilaan oli määrä jäädä eläkkeelle joulukuussa. BBC:n mukaan Britannia yrittää neuvotella mahdollisesta vanginvaihdosta miehen kuolemantuomion välttämiseksi.

But even before the invasion, conditions on the front were “grim”, especially in winter in temperatures pf -30 and 4ft of snow.

Separatists came at night, laying traps, mines or tripwires along trench walkways. Shaun sent me pictures of his trenches. pic.twitter.com/I9FRUNxja9

— Liz Cookman (@liz_cookman) June 9, 2022