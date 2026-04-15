Uhkaava viesti: Venäjä julkaisi Euroopan drooniyritysten osoitteita

Venäjän puolustusministeriö julkaisi Ukrainan kanssa droonien valmistuksessa yhteistyötä tekevien kansainvälisten yritysten tiedot ja osoitteet. Sen mielestä drooninvalmistusyhteistyö on ”harkittu askel, joka johtaa sotilaspoliittisen tilanteen jyrkkään eskaloitumiseen kaikkialla Euroopassa”. Ministeriö jatkaa vielä, että nämä maat ovat muuttumassa Ukrainan ”strategiseksi selustaksi”.

Yrityksiä on Britanniassa, Saksassa, Tanskassa, Latviassa, Hollannissa, Puolassa, Tšekissä, Espanjassa, Italiassa, Turkissa ja Israelissa.

Venäläisministeriö julkaisi Telegram-kanavallaan yritysten nimet, tarkat osoitteet sekä tiedot siitä, mitä kukin yritys Ukrainan käyttämiä drooneja varten valmistaa.

Tietojen julkaisemisen taustalla on Euroopan valtioiden johdon maaliskuun lopussa tekemä kehyspäätös Ukrainan droonituotannon tukemisesta. Venäläisten mukaan tämän kaiken syynä on se että ”Ukrainan tappiot kasvavat ja työvoimapula pahenee”. Ministeriö mainitsee erikseen, että miehittämättömiä ilma-aluksia tuotetaan ja toimitetaan Ukrainaan jotta Ukraina voi tehdä iskuja Venäjälle.

Kehyspäätöksen yhteydessä Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen muistutti, että Butšan verilöylystä on kulunut neljä vuotta. Hyökkäyssodan alkuvaiheessa Venäjän sotilaat tekivät Butšan pikkukaupungissa Kiovan lähellä Ukrainan pääsyyttäjän mukaan noin 9000 sotarikosta ja surmasi noin 1700 siviiliä.

Venäjä itse ampui Ukrainaan pelkästään maaliskuussa 2026 yli 6400 pitkän kantaman droonia.

Venäjän puolustusministeriö jatkaa vielä viestissään, että Venäjää vastaan suunnattujen ”terrori-iskujen” toteuttamisessa käytetään oletettavasti tai todennäköisesti Euroopassa valmistettuja drooneja, joka johtaa arvaamattomiin seurauksiin.

– Sen sijaan, että Euroopan valtioiden turvallisuutta vahvistettaisiin, Euroopan johtajien toimet vetävät näitä maita yhä enemmän sotaan Venäjän kanssa, ministeriö kirjoittaa.

Ministeriön mielestä yritysten ja niiden osoitteiden julkaisemisen perusteluna on, että Euroopan kansalaisten pitäisi ”ymmärtää selvästi turvallisuusuhkien todelliset syyt”.

Viesti voi olla omiaan ohjaamaan yrityksiin kohdistuvaa uhkaa ja mahdollista sabotaasia, jota Euroopassa Ukrainan saamaan puolustusmateriaaliapuun on kohdistunut aiemminkin. Jopa junareittiä, jota pitkin apua kuljetetaan Ukrainaan, on yritetty Puolassa sabotoida.