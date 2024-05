Kreml jatkaa yritysten sosialisoimista – nyt kohteeksi joutui pastavalmistaja

Venäjän suurin pastanvalmistaja Makfa on kansallistettu osana Ukrainan sodan myötä alkanutta kansallistamisaaltoa, kertoo Moscow Times.

Tšeljabinskin alueen tuomioistuin ilmoitti keskiviikkona, että pastaan ja muihin viljatuotteisiin erikoistunut elintarvikeyhtiö Makfa Group siirretään Venäjän valtion haltuun. Makfa on yksi maan tunnetuimpia pastabrändejä, ja se keräsi viime vuonna yli neljännesmiljardin suuruisen liikevoiton.

Syynä kansallistamiseen on Venäjän syyttäjänviraston mukaan se, että yrityksen omistajat olivat rikkoneet korruption vastaisia lakeja ja toimineet poliittisessa virassa harjoittaessaan liiketoimintaa.

Makfa Groupin omistavat Tseljabinskin alueen entinen kuvernööri Mihail Yurevitš ja entinen aluevaltuutettu Vadim Belousov, joiden uskotaan asuvan nykyään ulkomailla. Yurevitšia tutkitaan parhaillaan lahjusten vastaanottamisesta, Belousov taas sai aiheesta tuomion vuonna 2022.

Yritys yritti viime hetkellä välttää kansallistamisen lupaamalla tukea Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa 12 miljoonalla dollarilla vuosittain, mutta tämä ehdotus hylättiin.

Venäjä on Ukrainan sodan alkamisen myötä kansallistanut lukuisia yrityksiä, joista merkittävä osa on ollut kytköksissä puolustusteollisuuteen. Maaliskuussa Venäjän valtakunnansyyttäjä ylpeilikin, että sodan alkamisen jälkeen Venäjä on kansallistanut 15 puolustusteollisuuden yritystä, joiden arvo on lähes 3,6 miljardia dollaria.

Viime aikoina kansallistamisen kohteeksi ovat joutuneet myös muiden alan yritykset.

Moscow Times kertoo Kremlin kansallistaneen maaliskuussa Venäjän suurimman viinintuottajan Kuban Vinon. Kuban Vinon taas omisti maatalousyhtiö Ariant, jonka muu omaisuus siirrettiin Venäjän valtion haltuun huhtikuussa.

Yksi Ariantin perustajista, Juri Antipov, myös pidätettiin alkuvuodesta syytettynä kansallisen edun vahingoittamisesta sekä omaisuuden siirtämisestä ”epäystävällisiin maihin”. Samalla kansallistettiin myös Antipovin omistamat terästehtaat, jotka Venäjän viranomaisten mukaan yksityistettiin laittomasti Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen.

RFE/RL:n mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin totesi huhtikuussa Venäjän elinkeinoelämän vaikuttajille pitämässään puheessa, että teollisuuslaitoksia voidaan kansallistaa, mikäli yritysten omistajien toiminta tai toimimattomuus vahingoittaa kansallista etua ja turvallisuutta.