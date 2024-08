Kova lausunto ministeriltä – ”Kiina mahdollistaa Venäjän hyökkäyssodan”

Kiina mahdollistaa toiminnallaan Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa”, sanoo Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström.

Billströmiä haastatteli ruotsalainen Dagens Nyheter.

– Ikävä kyllä olemme nähneet, että joitain länsimaisia tuotteita päätyy Venäjälle kolmansista maista, jotka eivät ole asettaneet itse pakotteita. Tämä pätee esimerkiksi Kiinaan”, Billström sanoo lehden mukaan.

Billström siteeraa puolustusliitto Naton selvitystä, jonka mukaan 80 prosenttia Venäjän sotimiseen tarvitsemasta materiaalista tulee Kiinasta tai Kiinan kautta. Tämä rikkoo Billströmin mukaan EU:n pakotteita, jotka kohdistuvat hyökkäyssotaa tukeviin yrityksiin.

Nato otti Kiinaan tiukan kannan Washingtonin huippukokouksessa heinäkuussa. Nato-maiden johtajien allekirjoittamassa julkilausumassa todetaan, että Kiina ei voi mahdollistaa Euroopan nykyhistorian suurinta sotaa ilman että se vaikuttaa negatiivisesti Kiinan etuihin ja maineeseen.

Tobias Billströmin mukaan Ruotsi on tukenut kiinalaisten toimijoiden vastaisia järjestelyjä ja haluaa jatkaa EU:n pakotteiden tarkastelemista, jotta ne toimisivat nyt ja jatkossa mahdollisimman tehokkaasti.

Kun EU kesäkuussa laajensi Venäjä-pakotteitaan, se lisäsi pakotteiden kohteeksi 61 yritystä joista 19 on kiinalaisia.

Ulkoministeri Billström ei sulje pois kiinalaisiin yrityksiin kohdistuvien pakotteiden kiristämistä.

– En sulje pois sitä, että pidemmällekin menevät askeleet voivat olla tarpeellisia. Ruotsi toimii aktiivisesti varmistaakseen, että tukimme mahdollisimman koloja jo asetettujen pakotteiden verkostossa”, Billström sanoo.

Samalla Aasian-markkina on Ruotsille tärkeä. Kiina on Ruotsin tuonnissa viidenneksi suurin ja viennissä yhdenneksitoista suurin. Kiinalaisilla yrityksillä on Ruotsissa yhteensä noin 25 000 työntekijää.

Retoriikka Kiinan painostamiseksi on koventunut kesän mittaan.

Kiinaa kommentoi heinäkuun Nato-huippukokouksessa presidentti Alexander Stubb. Presidentin mukaan Kiina istui Venäjän hyökkäyssodan aluksi aidalla ja mietti, kumpaan suuntaan se kallistuu. Ennen kokousta Stubb sanoi Bloombergille antamassaan haastattelussa, että Kiina voisi lopettaa koko Venäjän hyökkäyssodan yhdellä puhelinsoitolla.

Nato-huippukokouksessa Stubb puhui tiedotustilaisuudessaan suomalaiselle medialle aivan kuin Ruotsin ulkoministeri Billström nyt.

– Kyllä uskallan tässä vaiheessa sanoa sen, että Kiina mahdollistaa Venäjän sodankäynnin omalla toiminnallaan. Kyse on siitä, että Kiina käy kauppaa edelleen Venäjän kanssa, Stubb sanoi.