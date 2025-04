Donald Trump: Ottakaa iisisti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ottaa omalla Truth Social -sosiaalisen median alustallaan kantaa kauppasodan aiheuttamaan markkinakaaokseen ja huoliin.

– OTTAKAA IISISTI, Trump kirjoittaa.

– Kaikki kääntyy parhain päin. Yhdysvalloista tulee isompi ja parempi kuin koskaan, hän jatkaa.

Toisessa päivityksessään Trump toteaa, että ”nyt on hyvä aika ostaa” osakkeita.

Markkinat ovat reagoineet jyrkästi Trumpin hallinnon asettamiin tulleihin. Erityisesti kauppasota Kiinaa vastaan yhä nousevine tulleineen ja vastatulleineen on ravistellut kursseja. Tilannetta on pahentanut Valkoisen talon sekava ja ristiriitainen viestintä.

Uutinen päivittyy

BE COOL! Everything is going to work out well. The USA will be bigger and better than ever before!

Donald Trump Truth Social 04/09/25 09:33 AM

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 9, 2025