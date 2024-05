Kokoomusedustaja SDP:lle: Opintolainahyvityksen poistaminen täysin väärä viesti opiskelijoille

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie pitää esitystä täysin vääränä.

– Opintolainahyvityksen poistaminen lähettäisi täysin väärän viestin opiskelijoille. Tällä päätöksellä viestittäisiin opiskelijoille, että opintojen ahkera suorittaminen ja opinnoista määräajassa valmistuminen eivät kannata, Talvitie sanoo tiedotteessaan.

Opintolainahyvitys tarkoittaa, että Kela maksaa osan opintolainasta pois, jos opiskelija nostaa opintolainaa korkeakouluopintojen aikana ja suorittaa tutkinnon määräajassa.

Viiden vuoden tavoiteajassa valmistuvalle opiskelijalle, joka nostaa opintolainaa yhdeksänä kuukautena vuodesta 850 euroa kuukaudessa, hyvityksen poistaminen toisi 14 300 euron lisälaskun.

– On pöyristyttävää, jos SDP on valmis lakkauttamaan opintolainahyvityksen. Hyvitys on osoittautunut erinomaiseksi keinoksi saada opiskelijat valmistumaan ajallaan. Olemme juuri korottaneet opintolainan valtiontakauksen määrää 200 eurolla kuukaudessa. Hyvitysten poistaminen veisi järjestelmältä pohjan pois, Talvitie sanoo.

Kelan selvityksen mukaan opintolainahyvityksen edellyttämässä määräajassa valmistuneiden sekä tutkinnon tavoitteellisessa suorittamisajassa valmistuneiden osuudet ovat kasvaneet runsaasti opintolainahyvityksen käyttöönoton jälkeen.

– Tällainen muutos opintotukijärjestelmään on järjetön. Se osuisi suoraan korkeakoulutuksen läpäisyyn ja työvoiman saatavuuteen. Se vähentäisi kannustimia valmistua ja siirtyä työelämään tilanteessa, jossa pula osaajista on ennennäkemättömän korkea, Talvitie sanoo.