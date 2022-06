Kokoomuksen eduskuntaryhmässä yhteisymmärrys Wille Rydmanin erosta – ”rikoskynnys ei ole ainoa asia”

Kokoomuksen eduskuntaryhmässä vallitsee yhteisymmärrys kansanedustaja Wille Rydmanin eroamisesta toistaiseksi ryhmästä. Kokoomus tiedotti asiasta aamulla ja puheenjohtaja Petteri Orpo avasi näkemyksiään myöhemmin Verkkouutisille eduskunnassa.

– Perusteisiin siitä, miksi tämä oli välttämätöntä, yhtyivät kaikki eduskuntaryhmän jäsenet. Olemme tässä yksimielisiä, ryhmäjohtaja Kai Mykkänen kertoi toimittajille eduskunnassa ylimääräisen ryhmäkokouksen jälkeen iltapäivällä.

Kokoomuksen ryhmä käsitteli Rydmanin tapausta iltapäivällä ylimääräisessä ryhmäkokouksessaan puolisentoista tuntia.

Useat naiset kertoivat Helsingin Sanomien sunnuntaina julkaisemassa jutussa Wille Rydmanin käyttäytyneen ahdistavasti nuoria naisia ja tyttöjä kohtaan. Rydman on kiistänyt väitteet jyrkästi ja kertonut harkitsevansa rikosilmoituksen tekemistä lehdestä.

Kokoomus tiedotti aamulla, että Rydman luopuu toistaiseksi myös niistä jäsenyyksistä, joihin eduskuntaryhmä on hänet valinnut, kuten valiokuntapaikoista.

Puolueen mukaan Rydmanin jäsenyyttä eduskuntaryhmässä ja valiokunnissa ”voidaan käsitellä uudelleen, mikäli mahdolliset jatkoselvitykset palauttavat luottamuksen”.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Mykkänen ei lähtenyt iltapäivällä tarkemmin arvioimaan, mitkä seikat voisivat käytännössä palauttaa ryhmän luottamuksen.

– Ilmoitimme, että asiaan voidaan palata, mikäli jatkoselvitykset palauttavat luottamuksen. Voidaan ja mikäli – silloin se tarkoittaa tietenkin sitä, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus siihen, että hän olisi taas luottamuksen arvoinen. Emme tässä kohtaa osaa sanoa, mitä seikkoja tämä voisi tarkoittaa. Tiedämme, että poliisi harkitsee tällä hetkellä, jatkaako se tutkimuksia, mutta rikoskynnys ei ole ainoa asia, jota me arvoimme tässä. Me arvioimme ennen kaikkea luottamusta, Mykkänen sanoi.

Se, voiko kansanedustaja Wille Rydman mahdollisesti asettua ehdolle eduskuntavaaleihin 2023, on aikanaan Helsingin piirikokouksen käsissä.