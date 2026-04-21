”Kuinka monta kertaa Tytti Tuppurainen voi kääntää takkia yhden aamun aikana?”

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) erityisavustaja Matias Pajulan (kok.) mukaan SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen puheet julkisen talouden sopeutuksesta ovat ristiriidassa keskenään.

Pajula viittaa siihen, että Tuppurainen esitti tiistaiaamuna MTV:n Huomenta Suomessa, että hallituksen pitäisi sopia kehysriihessä vielä 1,4 miljardin euron lisäsopeutuksesta. Myöhemmin samana päivänä Tuppurainen puhui Säätytalon edustalla järjestetyssä mielenosoituksessa, jossa leikkauksia vastustettiin.

– Kuinka monta kertaa voi kääntää takkia yhden aamun aikana, Pajula kysyy viestipalvelu X:ssä.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) on kommentoinut Pajulan viestiä.

– Hyvä kysymys. Näyttää siltä, että sekä SDP:n puolueen puheenjohtaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja voivat olla eri mieltä itsensä kanssa päivittäin. Tätäkö Suomi jatkossa aidosti haluaa, hän kysyy.

Tuppurainen sanoi Huomenta Suomessa, että kaikkein kivuttominta olisi perua yhteisöveron kahden prosenttiyksikön alennus, minkä vaikutus olisi 830 miljoonaa euroa. Lisäksi säästöjä voitaisiin Tuppuraisen mukaan hakea yritystuista, tuottamattomien maatilojen tuista ja Kela-korvauskokeilusta.

Säätytalon edustalla järjestetyssä Loppu hyvinvointileikkauksille -mielenosoituksessa vastustettiin hallituksen säästöjä sotejärjestöiltä. Paikalla oli sotealan järjestöjen ja ammattiliittojen edustajia.

– SDP seisoo teidän rinnallanne. SDP pitää teidän puoltanne. Me yhdessä annamme äänen niille suomalaisille, jotka puolustajaa tarvitsevat. Niille heikompiosaisille, niille haavoittuville suomalaisille, jotka tänä päivänä tämän kylmän ja armottoman oikeistohallituksen politiikan vuoksi tarvitsevat puolestapuhujaa, Tuppurainen sanoi mielenosoittajille.

SDP:n Tytti Tuppurainen vaati MTV:n Huomenta Suomessa hallitukselta vielä 1,4 miljardin euron lisäsopeutuksia nykyisten leikkausten päälle.



Tuntia myöhemmin hän huutaa Säätytalon edustalla: ”loppu leikkauksille”.



Kuinka monta kertaa voi kääntää takkia _yhden aamun_ aikana? — Matias Pajula (@PajulaMatias) April 21, 2026