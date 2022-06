Petteri Orpo kommentoi Wille Rydman -ratkaisua: Toiminta ryhmän jäsenenä olisi tällä hetkellä mahdotonta

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pitää ratkaisua kansanedustaja Wille Rydmanin eroamiseksi toistaiseksi kokoomuksen eduskuntaryhmästä hyvänä ja oikeana.

Orpo, kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen sekä puoluesihteeri Kristiina Kokko päätyivät ratkaisuun tänä aamuna.

– Olemme pyytäneet poliisia uudelleen arvioimaan Helsingin Sanomien tietojen valossa tätä asiaa. Siitä saamme juridisen arvion. Samaan aikaan käsittelemme tätä myös niillä keinoilla, mitä meillä on käytettävissä myös poliittisesta ja moraalisesta näkökulmasta, Orpo kommentoi asiaa eduskunnassa Verkkouutisille.

– Tässä on nyt niin vakavista syytöksistä kyse, että katsomme, että toiminta ryhmän jäsenenä olisi tällä hetkellä mahdotonta.

Petteri Orpo toteaa, että Rydman on edelleen vaaleilla valittu kansanedustaja, mutta hän ei toistaiseksi osallistu kokoomuksen ryhmän toimintaan millään tavoin.

Rydman luopuu toistaiseksi myös niistä jäsenyyksistä, joihin eduskuntaryhmä on hänet valinnut, kuten valiokuntapaikoista.

Orpo ei osaa sanoa tarkemmin poliisin aikataulusta tai johtopäätöksistä liittyen asioiden uudelleen arviointiin:

– Poliisi tekee omaa työtään, mutta me olemme pyytäneet poliisia uudelleen arvioimaan tätä tapausta näiden uusien tietojen valossa. Silloin me tiedämme, mikä on juridinen kanta, mutta tässä on hyvin voimakas poliittinen ja moraalinen puoli, joita pitää myös arvioida.

– Nyt johtopäätös on se, että hän eroaa ryhmästä.

– Tämä on laajasti eduskuntaryhmän jakama näkemys ja se kuvaa sitä, että luottamusta hänellä ei tällä hetkellä riittävästi ole.

Voiko Wille Rydman olla kokoomuksen ehdokas eduskuntavaaleissa 2023?

– Se ratkaistaan sitten omassa järjestyksessään.