Käräjäoikeus: Elokapinan mielenosoitusta ei saanut keskeyttää

Helsingin käräjäoikeuden mukaan poliisilla ei ollut toimivaltaa lopettaa aktivistiliike Elokapinan mielenilmausta Mannerheimintiellä viime vuoden toukokuussa.
Aktivistit vastustivat tuolloin sote-leikkauksia Postitalon ja Kiasman edustalla. Paikalla oli noin 15 ihmistä. He eivät noudattaneet poistumiskäskyä, minkä seurauksena poliisi poisti heidät ajoradalta.
Kahden mielenosoittajan syytteet niskoittelusta poliisia vastaan hylättiin. Käräjäoikeus katsoi, ettei heillä ollut velvollisuutta noudattaa sellaisia käskyjä, jotka ylittivät poliisin toimivallan.
Elokapinan tiedotteen mukaan tuomioistuin otti 8. huhtikuuta annetussa päätöksessä ensimmäisen kerran kantaa poliisin toimivaltuuksiin tällä tavoin. Poliisin on aiemmin katsottu pysyneen valtuuksiensa sisällä keskeyttäessään mielenosoituksia esimerkiksi tärkeiden liikenneväylien keskellä.
Helsingin Sanomien selvityksen perusteella käräjäoikeuden päätökset olivat tähän asti aina tämänsuuntaisia. Elokapinan kanta on, että mielenosoituksia on määrätty lopetettavaksi kevyin perustein liikennehaitan perusteella.
– Toivottavasti tämä rohkaisee toisia tuomareita toimimaan samoin, Elokapinan lakitukea edustava Tuulia Reponen toteaa.
HS:n mukaan tuoreen päätöksen teki tuomariharjoittelija eli käräjänotaari. Syyttäjä on ilmoittanut tyytymättömyytensä ratkaisuun, eli käsittely voi jatkua hovioikeudessa.