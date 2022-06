Wille Rydman eroaa toistaiseksi kokoomuksen eduskuntaryhmästä

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ovat käyneet keskustelun kansanedustaja Wille Rydmanin kanssa. Puolueen tiedotteessa kerrotaan, että johtopäätöksenä Rydman eroaa kokoomuksen eduskuntaryhmän jäsenyydestä toistaiseksi.

Asiaa voidaan käsitellä uudelleen, mikäli mahdolliset jatkoselvitykset palauttavat luottamuksen.

Rydman luopuu toistaiseksi myös niistä jäsenyyksistä, joihin eduskuntaryhmä on hänet valinnut, kuten valiokuntapaikoista.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä käsittelee asiaa tänään ylimääräisessä kokouksessa kolmelta iltapäivällä.

Useat naiset kertoivat Helsingin Sanomien sunnuntaina julkaisemassa jutussa Wille Rydmanin käyttäytyneen ahdistavasti nuoria naisia ja tyttöjä kohtaan. Rydman on kiistänyt väitteet jyrkästi ja kertonut harkitsevansa rikosilmoituksen tekemistä lehdestä. Rydman on ottanut artikkeliin kantaa sosiaalisessa mediassa ja blogissaan. HS:n mukaan naiset ovat puhuneet yhdenmukaisesti ja uskottavasti ja kertomuksia on pyritty vahvistamaan eri lähteistä.