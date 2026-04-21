Lyijyluotien käyttöä ei kielletä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan puolueen vaikuttamistyö on tuottanut tulosta Euroopan unionissa. Komissiossa valmisteltiin esitystä, joka olisi kieltänyt lyijyluotien siviilikäytön.
Tällaisella kiellolla olisi ollut merkittäviä vaikutuksia maanpuolustusjärjestöjen toimintaan, reserviläisten harjoitteluun, metsästykseen ja ampumaharrastukseen Suomessa.
Nyt lyijyluodit on saatu pois valmistellusta esityksestä.
– Tämä on tärkeä ja tervetullut onnistuminen. Olemme tehneet määrätietoisesti töitä sen eteen, että Suomen maanpuolustuksen ja reserviläistoiminnan kannalta välttämätön ampumatoiminta voidaan turvata myös tulevaisuudessa, Jukka Kopra toteaa tiedotteessa.
Suomessa reserviläisten harjoittelu tapahtuu laajasti myös siviiliradoilla. Siksi oli olennaista, ettei EU-tason päätöksillä vaikeuteta harjoittelua, heikennetä turvallisuutta tai vaaranneta reservin osaamisen ylläpitoa.
– Suomen turvallisuus perustuu laajaan, koulutettuun ja osaavaan reserviin. On tärkeää, että reserviläisillä, maanpuolustusjärjestöillä ja metsästäjillä säilyvät toimintaedellytykset myös jatkossa, Kopra sanoo.
Kokoomus pitää tärkeänä, että EU-sääntelyssä huomioidaan jäsenmaiden erityisolosuhteet ja kokonaisturvallisuuden tarpeet. Suomi on suhtautunut jo komission alkuperäiseen esitykseen kriittisesti ja tehnyt siitä syystä aktiivista vaikuttamistyötä jo pitkään.
– Pääministeri Petteri Orpon (kok.) johdolla Suomen EU-ennakkovaikuttaminen on ollut esimerkillistä, ja tämä on konkreettinen esimerkki onnistumisesta, Kopra toteaa.